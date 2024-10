Oggi, 10 ottobre, si celebra il World Mental Health Day, un’occasione importante per riflettere sull’importanza del benessere psicologico e promuovere una maggiore consapevolezza su questo tema. La salute mentale è un pilastro fondamentale per il benessere generale, inevitabilmente connesso alla salute fisica ed alla qualità della vita di ogni individuo. Tuttavia, nonostante la grande campagna di sensibilizzazione che vediamo in questa epoca, rimangono degli scomodi pregiudizi che ostacolano l’integrazione di questo fattore nel sistema sanitario e nella società.



Il rapporto di IPSOS sul World Mental Health Day

Il World Mental Health Day Report di IPSOS, ci offre un quadro completo della situazione mondiale attuale, fornendo dati ed esperienze condivise dalle persone. Dalle informazioni che sono state raccolte emerge che vi è un incremento dell’interesse per la salute mentale rispetto all’anno precedente. Il 60% degli intervistati a livello globale ammette di dedicare molta più attenzione a questo aspetto della propria vita rispetto al passato, in Italia invece questo dato lievita all’80%.

I dati del Global Health Service Monitor

Il Global Health Service Monitor si occupa di fornire annualmente un report di quali sono le sfide sanitarie mentali con cui gli individui devono confrontarsi ed analizza se i servizi sanitari dei loro paesi offrono il giusto supporto. A seguito degli studi condotti, risulta che una delle principali preoccupazioni sanitarie mondiale sia proprio la salute mentale, che si posiziona subito dopo la preoccupazione per il cancro.

In Italia le persone che considerano la salute mentale e lo stress un problema importante è in aumento, passando dal 26% del 2018 al 33% del 2024.

Secondo i dati riportati dal World Mental Health Day Report, risulta che lo stress è un fenomeno molto diffuso e che il 62% delle persone intervistate siano state affette da stress che ha influito nella vita quotidiana. Tali livelli di stress portano a condurre uno stile di vita di qualità minore e di conseguenza generando malessere.

Le donne e le nuove generazioni sono le più colpite

Dagli studi condotti risulta che le donne e le nuove generazioni mostrano una maggiore vulnerabilità ai problemi da stress. In particolare le donne delle nuove generazioni sono le più colpite, infatti, almeno il 40% delle intervistate afferma di aver passato un periodo prolungato di depressione o stress.

Inoltre, la maggioranza dei giovani (54%) e buona parte degli adulti (47%) affermano di aver passato un periodo di stress che non gli ha permesso di vivere la propria giornata normalmente, condizionando la qualità del lavoro svolto ed il rapporto con altre persone.

Cause e conseguenze dello stress

Le principali cause dello stress sono varie, legate alla personalità della persona ed ad altre situazioni complesse. Tuttavia, ci sono dei principali fattori che possono aumentare il rischio dello stress, tra i quali:

La pressione sociale e le aspettative elevate sono alcuni problemi che la società di oggi spesso impone. Questo comporta ritmi frenetici ed aspettative elevate, generando un costante stress e pressione nei singoli.

sono alcuni problemi che la società di oggi spesso impone. Questo comporta ritmi frenetici ed aspettative elevate, generando un costante stress e pressione nei singoli. L’incertezza economica e la precarietà lavorativa sono temi del momento, il mix di questi due incrementano inevitabilmente i livelli di stress ed ansia.

sono temi del momento, il mix di questi due incrementano inevitabilmente i livelli di stress ed ansia. Il sovraccarico di informazioni e l’abuso dei social media potrebbero fornire un senso di inadeguatezza e di inserimento nella società. Spesso questi problemi derivano dalla pressione di voler mantenere una perfetta immagine pubblica.

Questi fattori sono i principali portatori di stress, chi ne è purtroppo affetto rischia di avere delle ripercussioni anche a livello fisico e mentale, influenzando in modo negativo tutto ciò che gli si presenta intorno.

Ci sono tantissime conseguenze negative dovute allo stress, tra le più diffuse troviamo:

Problemi di salute fisica , come mal di testa, disturbi del sonno o della digestione e l’indebolimento del sistema immunitario, che aumenterebbe la possibilità di contrarre malattie.

, come mal di testa, disturbi del sonno o della digestione e l’indebolimento del sistema immunitario, che aumenterebbe la possibilità di contrarre malattie. Disturbi mentali , come attacchi di panico, depressioni o disturbi post traumatici. Arrivare a questo punto richiederebbe anche un supporto di un terapista.

, come attacchi di panico, depressioni o disturbi post traumatici. Arrivare a questo punto richiederebbe anche un supporto di un terapista. Difficoltà nel relazionarsi con le persone, soffrendo maggiormente di irritabilità oppure isolamento sociale.

con le persone, soffrendo maggiormente di irritabilità oppure isolamento sociale. Calo della produttività in ambienti scolastici o lavorativi.

L’importanza del World Mental Health Day

Il World Mental Health Day mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovendo la ricerca e ad adottare servizi e supporti necessari per tutelare la salute mentale di ognuno. Sarà fondamentale che istituzioni, organizzazioni e singoli si impegnino attivamente per creare una società più inclusiva e che faccia attenzione alla salute mentale.

Per combattere questo fenomeno è necessario un approccio multifattoriale che riesca a sviluppare le strategie da dover adottare, come la prevenzione e promozione del benessere e l’accesso completo a dei servizi di supporto per la salute mentale.

La salute mentale è un bene prezioso che tutti dovrebbero avere e che merita una particolare attenzione. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, è importante promuovere cultura e consapevolezza attorno a questo tema di importanza mondiale.