Volo suborbitale: UniSalento finanziata da EOARD

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’UniSalento ha ricevuto un importante finanziamento triennale dall’European Office of Aerospace Research and Development (EOARD) per lo studio e sviluppo del volo suborbitale. Il progetto conterà sulla partecipazione attiva degli studenti di laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale, che svolgeranno le proprie attività di studio e ricerca presso il polo di Brindisi.

Cos’è il volo suborbitale

Il volo suborbitale è uno dei progetti di studio più emergenti ed innovativi nel campo dell’aviazione e che andrà a rivoluzionare il trasporto aereo consentendo di raggiungere mete molto distanti in tempo brevissimo. I velivoli suborbitali avranno la capacità di raggiungere velocità elevatissime, tuttavia lo sviluppo di queste tecnologie richiede uno studio complesso, considerando le condizioni estreme ai quali i velivoli saranno esposti. Uno dei principali problemi è che, raggiungendo la quota orbitale, l’attrito con l’atmosfera genera delle temperature altissime, che possono addirittura superare i 4000-5000 °C, a queste temperature le molecole di ossigeno ed azoto vengono scomposte in atomi, alterando le caratteristiche dell’aria ed influenzando il flusso attorno al velivolo.

Lo studio di UniSalento e EOARD si concentra proprio su questo aspetto. I ricercatori, tramite simulazioni numeriche avanzate, analizzeranno i processi di dissociazione chimica dell’aria al fine di comprendere come questi andranno ad influenzare il volo e come l’elevata quantità di calore potrebbe impattare sulla struttura del mezzo.

EOARD, l’organizzazione che apre le porte al futuro dell’aviazione

L’EOARD è un’organizzazione dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti con sede a Londra. Finanzia progetti europei per accedere alle eccellenze scientifica, con lo scopo di promuovere collaborazioni internazionali e portare avanti studi innovativi sulle tecnologie aerospaziali.

Grazie al finanziamento sullo studio del volo suborbitale, l’UniSalento avrà modo di accedere all’High-speed portfolio dell’AFOSR (Air Force Office of Scientific Research), un network che riunisce i principali team di ricerca nel campo della ricerca aerospaziale. Ciò darà modo di rafforzare le collaborazioni internazionali, creando contatti importanti con università europee e statunitensi e permettendo di sviluppare ed ampliare le tecniche di ricerca.

Gli studenti come forza motore

Il progetto rappresenta un’importante occasione per tutti gli studenti della laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale, che avranno la possibilità di prendere parte attiva alla ricerca collaborando nelle attività di simulazione ed analisi dei dati. Saranno organizzati tirocini formativi per consentire agli alunni di entrare in contatto con il mondo della ricerca aerospaziale ed incominciare ad acquisire competenze avanzate, che saranno poi impiegate nella ricerca del lavoro.

Il progetto di ricerca del volo suborbitale si pone come occasione di crescita personale e professionale degli studenti del corso di Ingegneria Aerospaziale del Salento. Fornirà preziosi spunti per lo sviluppo di tesi innovative approfondendo le tematiche avanzate, come la termodinamica e la meccanica dei voli suborbitali in contesti internazionali, contribuendo allo sviluppo tecnologico di ultima generazione.

Il volo suborbitale rivoluzionerà il trasporto aereo

Immaginate di poter volare da Roma a New York in meno di un’ora… Questo è ciò che la tecnologia del volo suborbitale potrà permettere, aprendo nuove frontiere per il trasporto di merci ad alta velocità e della ricerca scientifica. Tuttavia, prima che il volo suborbitale sarà una realtà diffusa, sarà necessario affrontare le sfide tecnologiche legate alle condizioni estreme ai quali i velivoli saranno sottoposti durante il volo.

Il finanziamento triennale dell’EOARD rappresenta comunque un investimento importante per la ricerca aerospaziale in Italia. Inoltre, con questa iniziativa, l’UniSalento rafforzerà il suo ruolo nel panorama internazionale della ricerca, impegnandosi a formare giovani talenti pronti alle sfide del futuro.