Viaggiare nello Spazio ora si può … direttamente dal banco di scuola

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è entusiasta di annunciare la ripresa delle dirette streaming di Discover ESA Live, la piattaforma gratuita dedicata agli studenti e docenti di tutta Europa: un’iniziativa che offre un accesso unico e diretto al mondo dello Spazio, attraverso eventi live che permettono di esplorare temi affascinanti e attuali legati alla scienza e alla tecnologia spaziale.

Esperienze Interattive e Materiale Didattico

Grazie a Discover ESA Live, gli studenti potranno collegarsi a dirette in italiano, inglese,

tedesco, francese, spagnolo – presto saranno disponibili in altre lingue degli Stati membri dell’ESA – per seguire da vicino le ultime novità della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), scoprire le missioni che studiano il Sistema Solare e comprendere il ruolo cruciale dei satelliti nell’osservazione della Terra, per effettuare gli stessi test di selezione degli astronauti. Le dirette, arricchite da chat interattive e moduli di e-learning gamificati, renderanno l’apprendimento ancora più coinvolgente.

Come partecipare

Per partecipare all’evento basta registrarsi qui su Discover ESA. Questa è la piattaforma dell’Agenzia Spaziale Europea con dirette web e moduli interattivi pensati per le scuole,

Ecco il calendario dettagliato delle prossime dirette.