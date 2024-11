Verso l’abolizione del numero chiuso a Medicina e al test di ingresso

L’abolizione del numero chiuso a Medicina si sta avvicinando. L’Aula di Palazzo Madama ha dato il suo via libera al disegno di legge delega che elimina l’accesso programmato e i test d’ingresso così, di fatto, sposta lo sbarramento al secondo semestre.

Il 26 novembre la riforma è stata discussa al Senato ed è stato confermato quanto annunciato in precedenza: la selezione avverrà dopo un semestre comune, durante il quale gli studenti dovranno superare esami e probabilmente un test finale.

In breve verrà eliminato il test di Ingresso rimarrà il numero chiuso anche se con diverse modalità. Ci sarà un semestre iniziale di Medicina aperto a tutti.

La riforma di Medicina 2025

La riforma di medicina 2025 prevede un semestre aperto a tutti gli studenti di medicina, che diventerà un “semestre-filtro.” Durante questi mesi, l’ammissione al secondo semestre dipenderà dai risultati in esami specifici e dalla posizione in una graduatoria basata sui crediti ottenuti. Chi non prosegue può comunque usare i crediti acquisiti per altri percorsi formativi. L’obiettivo è formare 30.000 nuovi medici nei prossimi sette anni e migliorare l’orientamento in ambito medico-sanitario già durante le superiori.

Cosa ne sarà del numero chiuso

Il numero chiuso, quindi, resta. L’ammissione al secondo semestre sarà determinata dai risultati ottenuti agli esami e dalla posizione in una graduatoria nazionale basata sui crediti formativi acquisiti.

Gli studenti che non riescono a passare al secondo semestre dopo il semestre-filtro avranno comunque alcune opzioni. I crediti formativi acquisiti durante il primo semestre saranno riconosciuti e potranno essere utilizzati per iscriversi a percorsi formativi alternativi o a corsi di laurea diversi. In questo modo, il lavoro svolto non andrà perso e gli studenti potranno continuare la loro formazione in ambiti correlati o in altre discipline di loro interesse.

Quando sarà attiva la Riforma

Dopo l’approvazione in commissione Istruzione (prevista per metà-fine novembre), il disegno di legge sulla riforma del test di medicina passerà in Senato e poi alla Camera. Se approvato senza modifiche, diventerà definitivo, attivando i 12 mesi concessi al MUR per definire i decreti attuativi. Tuttavia, per l’entrata in vigore nel 2025, potrebbe essere necessario accelerare i tempi.

Nei prossimi mesi verranno definiti i dettagli per l’accesso ai corsi statali di medicina 2025, con particolare attenzione alla tempistica per l’effettiva entrata in vigore della riforma. Mentre si attende chiarezza sulle modalità per le gli atenei statali, le università private stanno già pubblicando le informazioni per i propri test di ammissione. Ecco le date che conosciamo finora: