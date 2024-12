Universitas Mercatorum, un faro per le MPMI italiane

L’Universitas Mercatorum, la telematica delle Camere di Commercio Italiane, entra nel vivo nel panorama dell’innovazione avviando una collaborazione con FederTerziario, un’associazione che rappresenta più di 90.000 aziende nel settore terziario. La partnership mira a dare supporto alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) italiane con la creazione di un Osservatorio strategico, che sarà focalizzato sulle dinamiche sociali, economiche e giuridiche del mercato del lavoro delle MPMI.

Questa è un’iniziativa che si sposa perfettamente con la terza missione dell’Ateneo, ossia generare un impatto positivo sul tessuto sociale ed economico del nostro paese. Infatti, l’Osservatorio serve proprio a supportare le MPMI nell’affrontare le sfide che il mercato propone.

L’Universitas Mercatorum rappresenta un partner strategico per le MPMI

Grazie alla sua natura telematica, l’Universitas Mercatorum si distingue per la sua flessibilità ed accessibilità all’offerta formativa messa a disposizione. Questo la rende un partner perfetto per le MPMI, che spesso necessitano di corsi di formazione personalizzati e che sappiano soddisfare le esigenze interne.

Inoltre, grazie al suo legame con le Camere di Commercio Italiane, ha la possibilità di sviluppare programmi di studio e di ricerca che rispondono alle reali necessità del mercato delle MPMI.

L’Osservatorio sarà un punto di riferimento per le imprese italiane

La nuova struttura, frutto della collaborazione tra FederTerziario e Universitas Mercatorum, è considerata un importante punto di riferimento per le MPMI italiane. L’Osservatorio metterà a disposizione vari servizi, tra cui:

Analisi e monitoraggio delle tendenze di mercato e del lavoro, fornendo un aggiornato e completo quadro della situazione.

Ricerca applicata all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione e alla sostenibilità ambientale.

Organizzazione di corsi formativi specifici e di alta qualità per le imprese.

Pubblicazione di studi e relazioni, partecipazione al dibattito pubblico e supportare la diffusione delle notizie utili alle MPMI.

Il ruolo di Universitas Mercatorum

In questo periodo, le MPMI si trovano ad affrontare un contesto sociale ed economico che cambia rapidamente. É qui che entra in gioco l’Universitas Mercatorum, offrendo supporto alle imprese nelle sfide quotidiane.

Tra le principali attività svolte troviamo:

Innovazione tecnologica . L’utilizzo delle nuove tecnologie è fondamentale per poter competere in questo settore, tuttavia per imparare ad utilizzarle è necessario seguire dei corsi formativi, che l’ateneo mette a disposizione.

. L’utilizzo delle nuove tecnologie è fondamentale per poter competere in questo settore, tuttavia per imparare ad utilizzarle è necessario seguire dei corsi formativi, che l’ateneo mette a disposizione. La sostenibilità ambientale . Il tema della cura per l’ambiente è un tema di grosso spessore e questo automaticamente implica che le MPMI adottino dei modelli di business per salvaguardare la natura. Universitas Mercatorum offre corsi specifici per promuovere la ricerca sull’economia circolare e l’ESG (Environmental, Social and Governance).

. Il tema della cura per l’ambiente è un tema di grosso spessore e questo automaticamente implica che le MPMI adottino dei modelli di business per salvaguardare la natura. Universitas Mercatorum offre corsi specifici per promuovere la ricerca sull’economia circolare e l’ESG (Environmental, Social and Governance). Globalizzazione. Nell’attuale panorama lavorativo è necessario raggiungere il livello di internazionalizzazione richiesto. Universitas Mercatorum dà il supporto necessario per affrontare questo processo offrendo corsi di lingua straniera e promuovendo lo studio riguardo la conoscenza dei mercati esteri.

Il faro delle MPMI

Osserviamo come quindi Universitas Mercatorum, attraverso l’Osservatorio ed i suoi corsi formativi, riesca a fornire ottimo supporto alle MPMI italiane nel loro processo di evoluzione. Grazie alla sua capacità di congiungere la ricerca accademica e le esigenze concrete delle imprese, l’ateneo si presenta come un vero e proprio faro per le imprese, che illumina il loro cammino verso un futuro di successo.