Uniurb ospita la Riunione annuale della Società Italiana di Economia

L’ Università di Urbino ospiterà la 65^ Riunione scientifica annuale della Società Italiana di Economia (SIE). Il principale incontro annuale tra economisti ed economiste si svilupperà su tre giornate a Palazzo Battiferri (via Saffi 42) e affronterà vari temi di attualità, con il contributo di relatori e relatrici nazionali e internazionali.

Si tratta del principale incontro annuale di economiste ed econimisti italiani, aperto a studiosi/e stranieri/e, in cui si presentano – in inglese e in italiano – importanti contributi internazionali, risultati di ricerca, analisi di policy. Nelle tre giornate di convegno, le sessioni parallele si alterneranno a sessioni plenarie su temi rilevanti per la comunità scientifica nazionale e internazionale, presentati e discussi dalle socie e dai soci della SIE.

L’evento è organizzato e promosso dal Dipartimento di Economia, Società, Politica e dal Comitato Organizzatore Locale composto da Germana Giombini, Giovanni Marin, Agnese Sacchi e Giuseppe Travaglini.

Il programma completo è scaricabile da qui.

Il convegno presso l’Università di Urbino

A Urbino, oltre 450 tra studiose e studiosi di Economia dall’Italia e dall’estero saranno presenti come relatori e relatrici delle 13 sessioni parallele durante i tre giorni di convegno, oltre alle 2 sessioni plenarie (“Meet the Author” Professor Almudena Sevilla dalla London School of Economics e “Micro to macro approaches to monetary policy” keynote speech del Professor Giancarlo Corsetti da Robert Schuman Centre e European University Institute) e alle due special plenary sessions (L’ECONOMIA ITALIANA NEGLI ANNI VENTI e THE 100 YEARS OF KEYNES ‘THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE PEACE’).

L’inizio è previsto per il 24 ottobre alle ore 9.30, presso il Palazzo Battiferri.

Qui per la registrazione.