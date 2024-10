UCBM e Intesa San Paolo, un’alleanza per la salute globale del futuro

In un mondo in continua evoluzione, soggetto a rapidi cambiamenti e sfide globali, è fondamentale investire nella ricerca ed innovazione, con il fine di creare un futuro migliore. A tal proposito l’Università Campus Bio-Medico (UCBM) di Roma ha stretto una collaborazione strategica con Intesa San Paolo per promuovere la salute globale e lo sviluppo della ricerca.

In particolare questa partnership mira ad accrescere le competenze dei futuri professionisti e l’utilizzo di nuove tecnologie abilitanti nel Sistema Sanitario Nazionale. Tra le tecnologie protagoniste troviamo specificamente lo sviluppo di:

Digitalizzazione , che consente di ridurre gli errori e migliorare l’efficienza dei servizi.

Intelligenza Artificiale, utilizza per lavorare grandi quantità di dati e può supportare la medicina tramite diagnosi e pianificazioni terapeutiche.

Telemedicina, mira ad abbattere la barriera della distanza e migliorando l'accesso alle cure per chi vive in zone remote.

Un Osservatorio ed un Laboratorio per l’innovazione sanitaria

Il cuore di questa collaborazione sono l’Osservatorio sulla salute globale e il Laboratorio di Ricerca, presentati durante la tappa in UCBM di Build Your Future a Roma. Il programma è stato dedicato all’orientamento dei giovani sui nuovi trend trasformativi e le professioni del futuro.

L’Osservatorio sarà diretto dal professor Leonardo Pecchia, ordinario di Ingegneria Biomedica del UCBM. I primi studi dovrebbero partire nei primi mesi del 2025, concentrandosi su tecnologie che saranno utili per sviluppare la cosiddetta silver economy, un settore in forte crescita che si riferisce all’insieme delle attività economiche legate all’invecchiamento della popolazione.

Alla base di questa scelta l’Osservatorio si propone quindi per:

Favorire la sostenibilità del pianeta sviluppando nuove tecnologie per riorganizzare i sistemi sanitari.

Generare un impatto significativo nei settori del benessere e della salute.

Pubblicare studi ed analisi che possano essere di aiuto per il progresso tecnologico in ambito medico.

Il Laboratorio di Ricerca, sempre coordinato dallo stesso Pecchia, ha invece l’obiettivo di portare avanti degli studi relativi alle barriere che frenano il progresso scientifico nel Sistema Sanitario Nazionale. Durante le attività verranno integrate anche aziende e società leader del settore, affiancate a ricercatori e studenti del UCBM, i quali avranno la possibilità di lavorare a progetti di grosso calibro.

Il team multiculturale che farà parte del progetto

A rendere ancora più interessante questa iniziativa è la composizione del team, formato da giovani provenienti da Italia, Spagna, Brasile, Etiopia, Benin e UK, dotati di background che spaziano tra medicina, ingegneria, economia e biologia. Questo team ha già ricevuto riconoscimenti mondiali per la ricerca su patologie importanti come l’ebola, per delle soluzioni che rendono le strutture più sostenibili sul lato ecologico e per l’integrazione di alcuni metodi di cura per pazienti con problemi cardiovascolari.

Il ruolo di Intesa San Paolo

La partnership formata tra UCBM e Intesa San Paolo sta a dimostrare quanto il Gruppo Bancario abbia a cuore lo sviluppo del sistema sanitario, sostenendolo con l’investimento nella ricerca e nella formazione. Con il progetto Build Your Future l’obiettivo è quello di far riunire giovani talenti di tutta Italia per trasmettere loro una maggior consapevolezza sull’impatto sociale ed economico delle grandi trasformazioni tecnologiche e dotarli delle competenze necessarie per affrontare queste sfide.