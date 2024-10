Trieste Next 2024: vince “Storie di errori memorabili” di Piero Martin

Si è appena conclusa la manifestazione Trieste Next 2024 che ha riscontrato un grandissimo successo riscontrando un consenso al di sopra delle aspettative per questa 13° edizione.



La manifestazione è stata promossa dal Gruppo NEM Nord-Est Multimedia / Il Piccolo con Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, ItalyPost, Area Science Park, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS. Copromotore è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il comitato dei promotori esprime all’unanimità viva soddisfazione per la crescita della manifestazione, premiata dall’affluenza di pubblico di ogni età. Il successo di piazza e tutti gli eventi sold out dimostrano quanto Trieste Next sia un appuntamento sempre più atteso e partecipato. Un evento che cresce e incontra sempre più il favore del pubblico, offrendo anno dopo anno sempre maggiori opportunità di confronto e dialogo tra la scienza e la società su temi di grande rilevanza e attualità.

La manifestazione

Migliaia di visitatori, provenienti dall’Italia e dall’estero, e centinaia di studenti e studentesse hanno preso parte ai talk e alle attività in piazza nel corso di questa tredicesima edizione. Un’edizione che ha avuto come protagonisti oltre 300 scienziati e scienziate, umanisti e grandi personalità, italiane e straniere. Sono stati un centinaio gli incontri proposti, in italiano e in inglese, nelle tre giornate del festival, 40 gli spazi espositivi, 75 le attività per le scuole di ogni ordine e grado, 250 i volontari e più di 400 gli studenti e le studentesse, i ricercatori e le ricercatrici da tutto il continente giunti a Trieste con il progetto Academy.

Nel corso della tredicesima edizione di Trieste Next, grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia, sono proseguite anche le celebrazioni del centenario dell’Università di Trieste con il Premio Nobel per la Fisica Andre I Geim e il Premio Oscar Nicola Piovani. Due eventi speciali al Teatro Verdi apprezzatissimi dal pubblico: con Geim si è discusso di “materiali delle meraviglie”, a partire dal grafene, la cui scoperta gli è valsa il Nobel; con Piovani si è viaggiato tra musica e scienza, per scoprirne i legami ed esplorare l’arte della creazione musicale.

Storie di errori memorabili vince il Premio Trieste Next Science Book of the Year

Nella giornata conclusiva del Festival, inoltre, è stato decretato il vincitore del Premio Trieste Next Science Book of the Year, il riconoscimento alla letteratura scientifica promosso da ItalyPost nell’ambito della tredicesima edizione del Festival della ricerca scientifica.

“Storie di errori memorabili” di Piero Martin (Laterza, 2024) si è aggiudicato il maggior numero di voti della Giuria dei Lettori, sbaragliando la concorrenza degli altri quattro volumi finalisti selezionati dalla Giuria scientifica: “L’uomo venuto dal futuro. La vita visionaria di John Von Neumann”, di Ananyo Bhattacharya (Adelphi, 2024); “Prima del Big Bang. Come è iniziato l’universo e cosa è avvenuto prima”, di Gian Francesco Giudice (Rizzoli, 2023); “Misurare la storia. La nuova linea del tempo dell’evoluzione umana”, di Sahra Talamo (Raffaello Cortina editore, 2024); “Gender tech. Come la tecnologia controlla il corpo delle donne”, di Laura Tripaldi (Laterza, 2024).