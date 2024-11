The Future of Hope: il dibattito interdisciplinare a Bruxelles

Bruxelles, capitale del Belgio, ospita dal 19 al 21 novembre il convegno di fama internazionale “The Future of Hope: an interdisciplinary dialogue”. Promosso dall’Università Europea di Roma e con la partecipazione della Federazione Europea delle Università Cattoliche (FUCE), questo progetto triennale ha lo scopo di aprire un dialogo riguardo l’importanza della speranza nel mondo contemporaneo.

Il progetto The Future of Hope nasce per dare il giusto peso alla parola “speranza”, considerato un tema cruciale che necessita di essere esplorato su diversi punti di vista. Per questo al convegno parteciperanno oltre quaranta professori e ricercatori provenienti da diverse discipline, tra cui l’innovazione sociale, la teologia, la medicina, la storia, intelligenza artificiale e molto altro.

L’obiettivo del convegno è quello di analizzare le implicazioni concrete della speranza all’interno di determinati contesti sociali, tecnici ed economici, per creare un confronto interdisciplinare e condividere più visioni e prospettive.

Il programma del The Future of Hope

L’evento si suddivide in tre giorni, ognuno con un focus specifico.

Martedì 19 novembre, giorno dell’inaugurazione, in collaborazione con la COMECE (Commissione delle Conferenze Episcopali dell’Unione Europea), verrà presentato il progetto The Future of Hope. La giornata sarà dedicata al dialogo tra il mondo accademico e le istituzioni europee.

Mercoledì 20 e giovedì 21 novembre, si terrà invece un Convegno Internazionale di taglio accademico sul tema della speranza e sulle sue implicazioni concrete nella società moderna. L’incontro vedrà la partecipazione di vari atenei di diversi paesi e degli enti di ricerca, come CNR. Il convegno aprirà un dibattito sulla possibile creazione di una connessione tra scienze umane e le applicazioni tecnologiche, esplorando il ruolo della speranza nell’affrontare le sfide del futuro.

Il significato di speranza

Come sottolinea la coordinatrice scientifica del progetto, Renata Salvarani: “guardare al futuro, pensarsi in relazione con ciò che verrà, delineare la società del domani è una sfida che chiama in causa le diverse aree scientifiche”.

Infatti, la speranza, non è solamente un sentimento individuale, ma una forza collettiva che è capace di guidare il cambiamento sociale, l’innovazione tecnologica ed uno sviluppo più sostenibile. Il progetto The Future of Hope rappresenta un’occasione preziosa per aprire il dialogo su questo tema di elevata importanza, favorendo la condivisione di conoscenze e di prospettive varie.

In occasione dell’evento, si prevede anche un Forum tra ricercatori, parlamentari europei e policy maker, presso la sede della COMECE, per dare vita ad un colloquio tra il mondo della ricerca e quello della politica. Le università, attraverso la ricerca, potranno fornire ai decisori politici dati ed analisi dettagliate sulle sfide che il futuro ha in serbo ed i policy maker forniranno gli input e le richieste necessarie alle università, orientando la ricerca verso i temi di elevata rilevanza sociale e politica.

Un invito alla partecipazione

Il convegno The Future of Hope è aperto a tutti gli interessati e chi vuole approfondire il tema della speranza, partecipando ad un dibattito attivo interdisciplinare sul futuro della società. Questa è un’iniziativa di grande valore culturale, soprattutto in un’epoca piena di incertezze e sfide globali in cui la speranza gioca un ruolo fondamentale.

Per maggiori informazioni sul programma e le modalità di partecipazione, visita il sito web dell’Università Europea di Roma.