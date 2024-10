Test Medicina 2024, oggi il quinto scorrimento in graduatoria

Nella mattinata di oggi mercoledì 16 ottobre, vi sarà il quinto scorrimento della graduatoria di Medicina. Tutti gli aspiranti medici, che aspettavano di vedere se la loro situazione cambiasse, oggi potranno visionare i risultati aggiornati con un nuovo punteggio minimo. Già il quarto scorrimento del test di Medicina, avvenuto il 9 ottobre, ha lasciato tutti col fiato sospeso, aggiornando il punteggio minimo a 77.5. Non tanto, considerando che sia solamente 0.9 punti inferiore rispetto al primo punteggio minimo della prima graduatoria.

Cosa aspettarci dal quinto scorrimento della graduatoria di Medicina

Secondo i dati statistici, il quinto scorrimento della graduatoria di Medicina porterà significativi movimenti. Il quarto scorrimento ha già registrato un accenno di movimento e questo fenomeno continuerà sicuramente a crescere. Molti candidati che già si son ritrovati ammessi al quarto scorrimento non si sono ancora immatricolati, questo sta a significare che molti aspettano che l’ateneo di prima scelta abbia dei posti disponibili. Ciò potrebbe innescare una reazione a catena, spronando i nuovi entrati ad immatricolarsi velocemente e quindi un possibile esaurimento dei posti, per non rischiare di rimanere senza ateneo.

Analizzando l’andamento degli anni precedenti, possiamo notare come effettivamente in questo periodo ci sia un incremento dei posti disponibili con il progredire degli scorrimenti. Tuttavia, i posti calano sempre drasticamente tra il quinto ed il sesto scorrimento, innescando una reazione inversa a quella avvenuta tra il quarto ed il quinto.

Punteggi minimi e previsioni

Una volta che saranno online gli aggiornamenti della graduatoria di medicina, sarà possibile avere una panoramica sulla situazione attuale e venire a conoscenza del punteggio minimo per entrare alla facoltà di Medicina. Gli esperti si aspettano un ulteriore abbassamento del punteggio, anche se di poco.

Alla luce di questi aggiornamenti sarà opportuno iniziare a ragionare su cosa si voglia fare, se sei ancora in attesa che il tuo ateneo di prima scelta si liberi sappi che il tempo stringe e che mano mano tutti i candidati ancora non immatricolati presto procederanno all’iscrizione. Questo, come detto, potrebbe causare una reazione a catena, generando un abbassamento improvviso dei posti disponibili.

Sarà utile analizzare il trend delle immatricolazioni, con il quale potrai farti un’idea sul numero di studenti che potrebbero procedere all’iscrizione tra oggi e la sesta graduatoria, che avverrà il 23 ottobre. Confrontarsi con gli anni precedenti ti darà una mano a delineare una panoramica più completa della situazione, formulando delle previsioni più accurate.

Consigli per chi ha svolto il test di Medicina ed è in attesa di aggiornamenti

Il quinto scorrimento è sempre importante, è quello che sancisce la quasi fine degli aggiornamenti. Attualmente i posti occupati sono 12.096, su un massimo disponibile di 13.316, oltre il 90% dei posti è quindi già occupato. Considerando che lo scorso anno a questo punto i posti occupati erano 12.475 su 14.824 totali, possiamo comprendere come quest’anno ci sia più tensione e come la situazione possa rapidamente cambiare in occasione del sesto scorrimento.

È opportuno consultare il sito di Universitaly per rimanere sempre aggiornati riguardo le informazioni relative al test di Medicina. Anche se il quinto scorrimento non dovesse offrirti l’opportunità di immatricolarti non demordere, le possibilità per accedere alla facoltà sono ancora accese per chiunque si trovi a buon punto della graduatoria.

Il test di Medicina è una corsa ad ostacoli

Il percorso per accedere alla facoltà di Medicina è arduo e presenta molti ostacoli, il test di ammissione è uno dei più ardui e presenta solo la prima difficoltà. Gli scorrimenti di graduatoria, che invece rappresentano la snervante attesa, mettono a dura prova la pazienza e la determinazione dei candidati medici. Tanti preferiscono iscriversi già al primo scorrimento, seppur non sia l’università di prima scelta e dovranno trasferirsi, andando a sostenere delle spese extra per poter studiare alla facoltà tanto ambita. Molti altri invece preferiscono attendere, a volte rischiando anche di perdere il posto.

La cosa importante è ricordare sempre che l’assiduità e la passione per questa materia sono di fondamentale importanza per riuscire in tutte queste imprese e raggiungere l’obiettivo finale.

Il quinto scorrimento rappresenta un passo importante per tutti i candidati, offrendo nuove opportunità. In bocca al lupo a tutti gli studenti in attesa!