Test d’ingresso medicina 2022/23: il bando in pillole

Si sentiva già parlare di un numero più elevato di posti disponibili per gli studenti che avrebbero tentato l’arduo test d’ingresso di medicina per il 2022/23. E infatti sembra essere proprio così. Provvisoriamente, infatti, i posti disponibili per la facoltà di Medicina e Chirurgia dovrebbero aggirarsi intorno ai 14.740 per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia: il 5% in più rispetto a quelli dell’anno scorso. Inoltre, saranno disponibili ulteriori 1.136 posti per i candidati dei paesi non UE residenti all’estero.

Vediamo insieme tutte le informazioni su come accedere ai test, come prepararsi e come superarli!

Come funziona il test d’ingresso di medicina?

Per l’anno accademico 2022/23, il test d’ingresso in medicina e chirurgia ha subito delle variazioni: girava già la voce che le domande di cultura generale sarebbero diminuite per fare più spazio a quelle di natura più tecnica. Effettivamente, sarà proprio così.

Il test d’ingresso, quest’anno, sarà caratterizzato da 60 domande con 5 opzioni di risposta tra le quali solo una sarà esatta. I quesiti saranno suddivisi nel seguente modo:

4 di competenza di lettura e conoscenze acquisite durante gli studi;

5 di logica;

23 di biologia;

15 di chimica;

13 di fisica e matematica.

In generale, le prove, per ogni area, saranno sui seguenti argomenti:

competenze di lettura e conoscenze acquisiti durante gli studi: capacità di comprendere testi scritti di diversa natura e scopo e verifica delle conoscenze acquisite in materia di cultura generale o di attualità;

logica: risoluzione di problemi attraverso un meccanismo di ragionamento logico;

biologia: le domande verteranno sui seguenti argomenti: molecole; cellule; riproduzione ed ereditarietà; genetica; mutazioni; biotecnologie; anatomia e fisiologia dell’uomo e degli animali; bioenergetica.



chimica: le domande saranno sui seguenti argomenti: costituzione della materia; leggi dei gas perfetti; atomi; sistema periodico degli elementi; legami chimici; reazioni chimiche; soluzioni; cinetica e catalisi; acidi e basi; chimica organica.



matematica: ci saranno domande su insiemi numerici e algebra; funzioni; geometria; probabilità e statistica.



fisica: i quesiti verteranno su: grandezze fisiche; cinematica; dinamica; termodinamica; meccanica dei fluidi; elettricità ed elettromagnetismo;



La prova durerà in tutto 100 minuti.

Quando si svolge il test d’ingresso in medicina 2022/23?

Il test d’ingresso per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia erogati in lingua italiana si terranno martedì 6 settembre alle ore 13:00.

Per quanto riguarda il corso di laurea in Medicina e chirurgia in lingua inglese, il test è previsto per martedì 13 settembre alle ore 13:00.

Quali sono i criteri di valutazione per i test in medicina 2022/23?

Per quanto riguarda i criteri di valutazione per i test d’ingresso in Medicina e Chirurgia, possono essere assegnati un massimo di 90 punti assegnati secondo le seguenti regole:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

-0,4 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta non data.

Quando saranno pubblicati i risultati dei test di medicina?

Il punteggio ottenuto nei test d’ingresso sarà pubblicato a partire dal 14 settembre 2022 nell’area riservata del candidato sul sito di UniversItaly.

La graduatoria, invece, sarà pubblicata sull’area riservata dello stesso sito dal 29 settembre 2022.

Quanti posti sono disponibili per ogni università?

Per l’anno 2022/23 i posti disponibili per la facoltà di medicina e chirurgia dovrebbero essere non meno di 15.000.

Per quanto riguarda i posti riservati a studenti UE e fuori UE residenti in Italia i posti disponibili per ogni università sono i seguenti.

Puglia

BARI: 297 posti per il corso in italiano e 42 per quello in inglese;

TARANTO: 60 posti;

FOGGIA: 179 posti;

CASAMASSIMA (LUM): 120 posti;

LECCE: 57 posti.

Basilicata

POTENZA: 60 posti.

Emilia Romagna

BOLOGNA: 364 posti per il corso in lingua italiana e 70 posti per quello in inglese;

FORLI’: 90 posti

RAVENNA: 90 posti;

FERRARA: 419 posti;

MODENA: 172 posti;

PARMA: 240 posti;

PIACENZA: 60 posti per il corso in inglese.

Lombardia

BRESCIA: 229 posti;

PIEVE EMANUELE (Humanitas University): 190 posti per il corso in lingua inglese;

VARESE (Insubria): 149 posti;

MILANO: 45 posti per il corso in inglese;

MILANO (Polo centrale): 210 posti;

MILANO (Polo Vialba): 140 posti;

MILANO (San Paolo): 120 posti;

MILANO (Bicocca): 26 posti per il corso in lingua inglese a Bergamo e 150 posti a Monza;

MILANO (San Raffaele): 600 posti per il corso in italiano e 86 per quello in inglese;

PAVIA: 298 posti per il corso in italiano e 103 posti per quello in inglese.

Sardegna

CAGLIARI: 240 posti;

SASSARI: 139 posti.

Campania

NAPOLI: 260 posti per il corso in italiano, 50 posti per il corso in inglese;

CASERTA: 310 posti;

NAPOLI (Federica II): 608 posti per il corso in italiano e 15 per il corso in inglese;

BARONISSI: 156 posti.

Calabria

CATANZARO: 300 posti;

RENDE: 68 posti.

Lazio

ROMA (Università Cattolica): 360 posti per il corso in italiano e 30 per quello in inglese;

LATINA: 148 posti;

ROMA (La Sapienza): 970 posti per il corso in italiano e 38 in lingua inglese;

ROMA (Tor Vergata): 265 posti per il corso in italiano e 25 per quello in inglese;

ROMA (UniCamillus): 267 posti;

ROMA (Campo Bio-medico): 140 posti per il corso in lingua italiana e 100 per quello in inglese.

Abruzzo

CHIETI: 216 posti;

L’AQUILA: 151 posti.

Toscana

FIRENZE: 378 posti;

PISA: 288 posti;

SIENA: 248 posti.

Liguria

GENOVA: 290 posti.

Sicilia

MESSINA: 346 posti per il corso in italiano e 41 per quello in inglese;

PALERMO: 378 posti;

CALTANISSETTA: 97 posti;

ENNA (KORE): 150 posti.

Molise

CAMPOBASSO: 115 posti.

Veneto

PADOVA: 84 posti per il corso in italiano e 51 per quello in inglese;

PADOVA 2: 84 posti;

PADOVA 3: 83 posti;

PADOVA 4: 83 posti;

TREVISO: 88 posti;

VERONA: 222 posti.

Umbria

PERUGIA: 232 posti;

TERNI: 79 posti.

Piemonte

NOVARA: 188 corsi;

TORINO: 475 posti per il corso in italiano e 70 per quello in inglese a Orbassano.

Marche

ANCONA: 265 posti per il corso in italiano e 35 per il corso in inglese.

Trentino

TRENTO: 60 posti.

Friuli

TRIESTE: 180 posti;

UDINE: 148 posti.

Vi ricordiamo che se siete interessati alla lettura dell’intero bando per i test d’ingresso in medicina per il 2022/23 potete consultare questo sito.