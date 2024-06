Test di Medicina e Veterinaria, usciti i verdetti del primo test

La stagione dei test d’ingresso 2024/25 è ormai iniziata ed i primi risultati sono quelli dei test di Medicina e Veterinaria, lasciando modo ai candidati che dovranno svolgere la prova a luglio di comprendere meglio l’organizzazione dei test e prepararsi come dovuto.

Al test di Medicina, svolto il 28 maggio, si sono presentati oltre 54 mila candidati (a fronte dei 62 mila iscritti), registrando un punteggio medio di 48/90. Questo dato dimostra l’impegno che gli aspiranti medici hanno avuto nel prepararsi al test, esprimendo il proprio interesse e voglia di essere tra i migliori e di conseguenza essere ammessi ai corsi. Dei 54.000 candidati, solo 633 hanno raggiunto il punteggio massimo 90/90, provando che l’eccellenza è raggiungibile con dedizione ed impegno.

Mentre per quello di Veterinaria, avuto luogo il giorno successivo ossia il 29 maggio, troviamo dei dati ben differenti. Gli iscritti totali al test erano circa 6.500, ma ad aver sostenuto la prova sono stati meno di 4.800, in rapporto al test di Medicina ne troviamo quindi di meno. Le prove sostenute hanno registrato un risultato medio di 39/90 e solamente in 27 candidati hanno raggiunto il massimo voto di 90/90.

Il successo del database MUR

Un’importante e significativa novità di quest’anno è stato il database messo a disposizione da parte del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), fornendo più di 3.500 quesiti ufficiali. Questo strumento si è rivelato molto utile ed importante per la preparazione degli studenti al test d’ingresso, offrendo l’opportunità di familiarizzare con la tipologia di domande.

Difatti si è registrato un picco massimo di circa 850mila prove eseguite ed oltre 1,7 milioni di download. A prova dell’intenso utilizzo del database, abbiamo una media di 30mila test eseguiti giornalmente, con anche una percentuale di risposte corrette che aumenta costantemente, ulteriore dimostrazione che l’utilizzo della piattaforma stimoli gli studenti a fare meglio.

Senza dubbio quindi l’accesso alle domande ufficiali del MUR ha dato l’occasione agli studenti di prepararsi in modo mirato ed efficace, incrementando la confidenza e le prestazioni.

Preparati ai prossimi test di Medicina e Veterinaria con le simulazioni online!

La chiave per superare i test di Medicina e Veterinaria con successo è nella preparazione costante, studio e pratica con le simulazioni che puoi trovare online. Queste simulazioni di esami offrono a chi le svolge una preparazione più pratica, dando la possibilità di valutare i propri progressi ed identificare i punti e le aree in cui si è carenti.

Sul nostro sito offriamo una vasta gamma di simulazioni ai test d’ingresso di varie facoltà, tra cui il test di Medicina e quello di Veterinaria, studiati e creati per replicare il più possibile gli esami ufficiali. Puoi trovare anche le simulazioni con correzione commentata, particolarmente utili perché forniscono un feedback dettagliato su ogni risposta, aiutandoti a capire gli errori.

La competizione per accedere a queste facoltà è sempre più accesa ed i risultati di questa prima prova ne sono la dimostrazione. Gli studenti sono sempre più ambiziosi e cercano più modi per prepararsi al meglio, perciò è bene che inizi ad approfondire le tue conoscenze per affrontare le prossime prove con impegno e determinazione.

Il 30 e 31 luglio saranno le ultime date disponibili per provare a superare il test di Medicina o Veterinaria. Ricorda che entrare in queste facoltà ed aspirare alla carriera lavorativa è un sogno realizzabile solamente grazie ad un’ottima preparazione. Con diligenza e dedizione anche tu sarai pronto a raggiungere un ottimo risultato!

Cosa aspetti? Mettiti alla prova con le simulazioni d’esame!