Il test di ammissione per le scienze infermieristiche e ostetriche ha lo scopo di verificare che i candidati possiedano adeguate conoscenze a livello di una Laurea Triennale, attinenti agli ambiti disciplinari del corso di Laurea Magistrale.

Il test per le professioni sanitarie 2022 si svolgerà contemporaneamente il 15 settembre in tutti gli atenei italiani. Al contrario di quanto avviene con Medicina, Architettura, Veterinaria, i quesiti non provengono dal Miur ma dai singoli atenei, in accordo con quanto previsto dalle linee guida previste dal bando pubblicato dal Ministero in fatto di materie, argomenti e domande.

Test di ammissione per Scienze Infermieristiche e Ostetriche: che cosa sappiamo

Il bando per l’ammissione alle scienze infermieristiche e ostetriche verrà pubblicato probabilmente a luglio 2022 e vi verranno indicati i requisiti da soddisfare, le modalità di immatricolazione, le indicazioni per i candidati con disabilità e le modalità di presentazione domande di ammissione online. Ciascun ateneo metterà a disposizione un proprio bando nel quale verranno disciplinate le specifiche informazioni sui test previsti.

Il Corso di Studio in Ostetricia è ad accesso programmato e richiede il superamento di una prova obbligatoria di ammissione, definita nel bando di concorso.

I candidati ai concorsi pubblici per diventare ostetrica, sono sottoposti alle seguenti prove d’esame per il test di ammissione:

prova scritta : quesiti a risposta sintetica;

: quesiti a risposta sintetica; prova pratica : quesiti a risposta sintetica o multipla, per verificare le conoscenze specifiche connesse alla professione in oggetto;

: quesiti a risposta sintetica o multipla, per verificare le conoscenze specifiche connesse alla professione in oggetto; prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. Solitamente include elementi di informatica e la verifica della conoscenza base di una lingua straniera (inglese o francese)

Il test di ammissione comprende 60 quesiti divisi tra matematica, biologia, logica, chimica, fisica, cultura generale. La valutazione delle domande prevede:

Le domande verranno così valutate:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,4 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta omessa.

In questo caso non sarà prevista un’unica graduatoria nazionale, bensì ogni università gestirà una propria graduatoria autonoma secondo quanto previsto nel proprio bando.

