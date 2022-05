Cos’è il corso di Ingegneria Energetica

L’ingegneria energetica è l’ambito dell’ingegneria industriale che si occupa di progettare e gestire i sistemi coinvolti nel trasporto, conversione o utilizzo dell’energia.

Il corso si rivolge agli aspiranti ingegneri energetici e allo scopo di metterli in grado di comprendere vari aspetti legati all’energia quali:

gli effetti ambientali legati alla produzione energetica

gli ambiti legati alla conversione termodinamica energetica

le problematiche legate ai sistemi di distribuzione energetica

Il corso fornisce un’ampia formazione in ambito matematico, chimico, informatico ed economico, competenze che verranno declinate per quanto riguarda il funzionamento di macchine, la trasmissione del calore, l’elettrotecnica e la scienza dei materiali.

Dopo un biennio di studio basato su insegnamenti comuni, dal terzo anno si può scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze tra quelli a disposizione incentrati su:

approfondimento delle materie base per accedere alla laurea magistrale in Ingegneria Energetica

approfondimento su materie specifiche per accedere a Ingegneria Nucleare

un indirizzo inclusivo di tirocinio aziendale orientato in maniera diretta al mondo del lavoro

Gli sbocchi occupazionali di Ingegneria Energetica sono molteplici e comprendono:

industrie produttrici e distributrici di energia

produzione termoelettrica e idroelettrica

ambiti di applicazione energetica nelle industrie, nella progettazione degli edifici

I laureati in Ingegneria Energetica possono iscriversi all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri e qualificarsi come Ingegnere Junior.

Come iscriversi al corso di Ingegneria Energetica

Prima di tutto l’ateneo selezionato provvede a verificare se il richiedente è in possesso dei requisiti richiesti dalla facoltà per accettare l’iscrizione: crediti sufficienti in determinati settori scientifico-disciplinari e voto di laurea.

In questi casi gli studenti potranno partecipare alla procedura di ammissione secondo quanto previsto dal regolamento del corso di studio.

L’ammissione avviene previa formale valutazione della domanda di ammissione presentata. I docenti preposti vagliano il curriculum ed eventuali esperienze aggiuntive rilevanti (periodi di lavoro o di stage, periodi di studio all’estero, attività extracurriculari). L’analisi verte sulla carriera dello studente per appurare se questi dispone della preparazione adeguata per accedere al corso di studio.

Per iscriversi al corso di Laurea Magistrale occorre:

essere in possesso della Laurea o di altro titolo di studio idoneo

essere in possesso della certificazione attestante conoscenza della lingua inglese

avere presentato domanda di ammissione nei periodi indicati dall’Ateneo

Ogni ateneo comunque presenta in genere nel proprio sito una pagina dedicata alle domande sulla modalità di ammissione.

Il test di ammissione a Ingegneria Energetica è una fase di valutazione delle capacità degli aspiranti studenti del corso. Essa è composta da una serie di quesiti selezionati automaticamente da svolgersi al computer presso le sedi indicate degli atenei che lo applicano (è possibile quindi sostenerlo presso una sede diversa da quella di proprio interesse).

Il test ha lo scopo di verificare la capacità di comprensione verbale, le conoscenze logico-matematiche e fisiche maturate nel corso della scuola media superiore e la conoscenza della lingua inglese. Il test si svolge in diverse sessioni nel corso dell’anno: le date di svolgimento vengono definite dall’ateneo di pertinenza.

Dopo avere sostenuto il test con il punteggio ottenuto lo studente potrà candidarsi a una selezione di ammissione al corso.