StrongHer. Il programma che supporta l’imprenditoria femminile

StrongHer è il progetto presentato da Qonto che ha l’obiettivo di accompagnare le donne verso un percorso di sviluppo d’impresa. Arrivata alla 3° edizione, il programma di business training è appositamente pensato per le donne imprenditrici che vogliono puntare sulla digitalizzazione del proprio business.

Il Progetto StrongHer

Il progetto nasce dal bisogno di accompagnare nel loro percorso di sviluppo le imprese a guida femminile che sono in continua crescita sul mercato, come dimostrano gli ultimi dati di Unioncamere secondo cui se ne contano 1 milione e 325mila (il 22,2% del totale del tessuto produttivo nazionale). Un percorso nel quale devono affrontare sfide cruciali, come l’accesso limitato ai finanziamenti, il persistere di stereotipi di genere e la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia. Queste barriere incidono sulla loro capacità di fare carriera e ottenere visibilità nel mondo degli affari.

Le selezioni per imprenditrici e freelance che hanno già lanciato o stanno per lanciare il proprio business sono aperte fino al 16 febbraio e si rivolgono a quante desiderano portare avanti un percorso di crescita del proprio business, puntando soprattutto sulla digitalizzazione. A marzo si terrà la StrongHer Night che annuncerà le partecipanti e darà il via ufficiale al progetto che quest’anno prevede una due giorni di business training per 40 imprenditrici selezionate, oltre a una serie di incontri di networking informali e diverse masterclass con mentor specializzati che si terranno fino a novembre e, per la prima volta, saranno aperti anche al pubblico.

Il business training che si terrà a Milano il 7 e l’8 marzo 2025: il programma prevede sessioni dedicate alla gestione finanziaria e contabile, al digital marketing e all’empowerment femminile.



L’iniziativa è gratuita e le partecipanti verranno selezionate sulla base del progetto imprenditoriale presentato.

Per partecipare è necessario seguire le istruzioni presenti a questo link.