Stress da studio, un nemico silenzioso per gli studenti

Lo stress da studio è un fenomeno sempre più frequente tra gli studenti. Questo si manifesta tramite ansia, preoccupazione e tensione e spesso compromette la qualità dello studio e soprattutto la qualità della vita dello studente. Le cause dello stress possono essere molteplici, la paura del giudizio, o di un confronto con altri e l’eccessivo sforzo lavorativo sono problemi che potrebbero contribuire alla creazione di ansia ed insicurezza.

Solitamente lo stress da studio si manifesta quando si sente l’esigenza di dover far meglio o quando il carico di lavoro è sempre più pesante e magari con scadenze ristrette. Alimentato dalla paura di deludere le aspettative di genitori o professori e reggere un confronto con questi ultimi, considerati punti di riferimento dal soggetto. Per non parlare del confronto con compagni di corso e sui social, dove sembra che gli altri siano più bravi e felici… ma è realmente così?

Cos’è lo stress da studio e quali sono le conseguenze?

Il fenomeno dello stress da studio non si limita solo ad essere un sentimento, spesso, soprattutto quando è intenso, si manifesta anche sulla salute ed il benessere del soggetto. A livello fisico può manifestarsi con sintomi diffusi, come mal di testa, stanchezza, problemi digestivi e disturbi del sonno. In queste fasi, anche le difese immunitarie subiscono un calo, portando lo studente ad essere più soggetto a malattie come influenza, febbre e raffreddore.

A livello psicologico, lo stress, gioca un ruolo importante. Soprattutto se una persona è particolarmente emotiva questo stato psicologico potrebbe portare ad ansia, depressione e difficoltà di concentrazione. Con il passare del tempo e senza risolvere questo stato d’animo, lo stress da studio potrebbe danneggiare la capacità di apprendimento e quella del relazionarsi con gli altri.

Come affrontare questo problema

Per combattere questo fenomeno, che purtroppo è sempre più diffuso, ci sono dei consigli con i quali puoi gestire e combattere la situazione dello stress. Segui queste strategie che potrebbero esserti di grande aiuto:

L’organizzazione è fondamentale : pianificando e suddividendo i tuoi obiettivi poco a poco, diminuirà la mole di lavoro ed il dispendio di energia, creando un ambiente più tranquillo e privo di ansie.

: pianificando e suddividendo i tuoi obiettivi poco a poco, diminuirà la mole di lavoro ed il dispendio di energia, creando un ambiente più tranquillo e privo di ansie. Utilizza tecniche di rilassamento : ci sono tante tecniche per alleviare lo stress ed aumentare lo stato di rilassamento, come la meditazione e lo yoga che ti aiutano a rilassare e liberare la mente.

: ci sono tante tecniche per alleviare lo stress ed aumentare lo stato di rilassamento, come la meditazione e lo yoga che ti aiutano a rilassare e liberare la mente. Riposa e conduci uno stile di vita sano : dormire a sufficienza, mangiare in modo equilibrato e magari fare attività fisica sono tasselli fondamentali per mantenere un livello costante di energia e benessere.

: dormire a sufficienza, mangiare in modo equilibrato e magari fare attività fisica sono tasselli fondamentali per mantenere un livello costante di energia e benessere. Non aver paura del confronto : parlare e condividere i problemi con le persone che ti stanno accanto potrebbe essere un passo importante. Familiari o professori cercano sempre di aiutarti, parlare dei tuoi problemi con loro potrebbe essere di grande aiuto.

: parlare e condividere i problemi con le persone che ti stanno accanto potrebbe essere un passo importante. Familiari o professori cercano sempre di aiutarti, parlare dei tuoi problemi con loro potrebbe essere di grande aiuto. Organizza delle pause: è giusto essere concentrati al 100% sui propri impegni, ma è importante regolarsi con delle pause durante il periodo di studi. Grazie a queste il tuo cervello avrà l’opportunità di riposare e tornare allo studio con una maggiore concentrazione.

Prevenire è sempre meglio di curare, salvaguardati dallo stress da studio

Prevenire lo stress da studio è fondamentale. Tutti gli studenti si sono trovati in situazioni di stress critico almeno una volta nella propria vita. Magari c’è chi dopo il primo episodio inizia a trovare subito delle soluzioni, come appunto l’organizzazione per evitare il grosso carico di impegni concentrato in una botta sola. L’importante è prendersi cura di se stessi, se necessario anche chiedendo aiuto a familiari, colleghi o docenti.

Affrontare questo fenomeno non risolverà solamente la tua vita scolastica, ma ti aiuterà anche a crescere come persona ed imparare a gestire le situazioni di stress che ti si presenteranno in futuro. La gestione dell’ansia è fondamentale per organizzare la propria vita ed il proprio tempo, stabilire delle priorità e pianificare i propri impegni sono delle abilità che ti saranno utili per tutta la vita.

Lo stress da studio è un fenomeno che spesso può mettere il bastone tra le ruote, ma tramite giuste strategie ed un atteggiamento positivo, si può trasformare in opportunità di crescita. Ricorda che non sei l’unico a passare questo periodo, in migliaia di studenti ogni anno soffrono per lo stress, ma con la giusta condotta questo sarà solamente un problema passeggero.