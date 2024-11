Sicurezza Informatica: la collaborazione tra Unipa e Polizia Postale

Nel mondo in cui viviamo, la sicurezza informatica gioca un ruolo sempre più importante. Al fine di tutelare la privacy e tenere al sicuro i beni digitali, l’Università degli Studi di Palermo e la Polizia Postale di Sicilia Occidentale uniscono le loro forze per creare un protocollo di sicurezza informatica che vada a proteggere le infrastrutture informatiche dell’Ateneo Siciliano.

La minaccia dei crimini informatici

Negli ultimi anni, il mondo informatico si è sviluppato molto rapidamente e con lui anche l’esigenza di sviluppare una sicurezza informatica, sempre aggiornata e all’avanguardia. Le università, in particolare, sono diventate bersagli privilegiati dai cybercriminali che sono costantemente alla ricerca di dati sensibili da rivendere online.

La Polizia Postale, ente che si occupa della sicurezza informatica in Italia, continua ad adoperarsi per contrastare queste forme di criminalità ormai già da tempo. Tuttavia, la complessità e la rapida evoluzione delle tecniche utilizzate dai cybercriminali, richiede un enorme lavoro, dove approccio integrativo e condivisione di conoscenze diventa fondamentale per sviluppare soluzioni efficaci.

Il Protocollo d’Intesa per la Sicurezza Informatica

Il Protocollo firmato dal rettore, Massimo Midiri, ed il dirigente di Polizia Postale, Carmine Mosca, segna un importante passo in avanti per la sicurezza informatica dell’Unipa. Tramite questo accordo, della durata di tre anni, verranno posti degli obiettivi specifici che mirano alla realizzazione di punti chiave per l’incolumità dell’ateneo.

Tra questi abbiamo:

Condivisione di Dati ed Informazioni tra l’Università di Palermo e la Polizia Postale, consentendo agli organi di polizia di poter agire immediatamente in caso di attacchi informatici.

Formazione e Sensibilizzazione di studenti , docenti e personale tecnico, aumentando la consapevolezza e diminuendo il rischio di subire attacchi informatici.

Collaborazione per Ricerca e Sviluppo a nuove tecniche e strumenti per contrastare la cybercriminalità.

Organizzazione di corsi su Cyber Security nelle strutture dell'Unipa in collaborazione con la Polizia di Stato, con l'obiettivo di creare professionisti del settore.

Tramite questa iniziativa, la Polizia Postale si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza delle reti informatiche. La collaborazione dell’Università di Palermo sarà indispensabile per sviluppare nuovi strumenti e metodologie di difesa per la cyber security.

L’importanza della sensibilizzazione alla Cyber Security

Uno degli aspetti di maggiore importanza nello sviluppo di un protocollo per la sicurezza informatica sta nel sensibilizzare la comunità. Spesso, la mancanza di consapevolezza aumenta esponenzialmente il rischio di ricevere attacchi informatici, agevolando la violazione di vari punti di sicurezza. Tramite campagne informative, seminari e corsi di formazione, si ha l’obiettivo di ridurre al minimo questo fenomeno, educando ed insegnando a riconoscere le potenziali minacce.

Un’altro elemento chiave del protocollo è la creazione di laboratori di studio congiunti, ai quali potranno accedere sia il personale della Polizia Postale, che corpo docenti, alunni e collaboratori dell’Unipa, che potranno unire le proprie forze per sviluppare soluzioni innovative per prevenire il crimini informatici.