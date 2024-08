Scienze dell’Alimentazione, il corso di laurea

Il corso di laurea in Scienze dell’Alimentazione è un percorso universitario della durata di tre anni. Se ti affascina il mondo della nutrizione e sei interessato a saperne di più, allora intraprendere il corso di laurea in Scienze dell’Alimentazione è la scelta migliore da fare!

Durante questo percorso avrai l’opportunità di studiare gli alimenti ed i loro benefici, la loro composizione e gli effetti che hanno sul nostro organismo. Il cibo, come tutti sappiamo, gioca un ruolo fondamentale per la nostra salute. Grazie ad una corretta alimentazione infatti possiamo prevenire malattie e migliorare la qualità della vita.

Cosa si studia nel corso di laurea di Scienze dell’Alimentazione?

Frequentando il corso in Scienze dell’Alimentazione acquisirai competenze in diverse aree importanti per lo studio della nutrizione. I corsi spazieranno tra la biochimica, la fisiologia della nutrizione, la microbiologia, la dietetica e l’educazione alimentare.

Il piano di studi si estende su tutte le materie cruciali per comprendere il rapporto tra l’alimentazione e la salute dell’essere umano. Tra le materie di indirizzo troviamo:

Biochimica e Fisiologia della Nutrizione : dove andrai a comprendere il corretto utilizzo dei nutrienti, studiando come vengono assimilati e sintetizzati e come influenzano il nostro corpo.

: dove andrai a comprendere il corretto utilizzo dei nutrienti, studiando come vengono assimilati e sintetizzati e come influenzano il nostro corpo. Scienze degli Alimenti : questa è un’importante materia per imparare a conoscere la composizione degli alimenti e le loro funzionalità.

: questa è un’importante materia per imparare a conoscere la composizione degli alimenti e le loro funzionalità. Microbiologia e Igiene degli Alimenti : con questo corso di studi verrai istruito a riconoscere i microrganismi che popolano il nostro corpo ed il cibo, saprai così riconoscere quali sono utili per noi e quali potrebbero essere dannosi per la nostra salute.

: con questo corso di studi verrai istruito a riconoscere i microrganismi che popolano il nostro corpo ed il cibo, saprai così riconoscere quali sono utili per noi e quali potrebbero essere dannosi per la nostra salute. Dietetica e Nutrizione Clinica : durante questo corso acquisirai le capacità di elaborare piani alimentari in base all’individuo, aiutandolo a raggiungere gli obiettivi salutari che verranno predisposti.

: durante questo corso acquisirai le capacità di elaborare piani alimentari in base all’individuo, aiutandolo a raggiungere gli obiettivi salutari che verranno predisposti. Educazione Alimentare : dove andrai a studiare quali sono i principi per una giusta alimentazione e come prevenire le malattie legate alla malnutrizione.

: dove andrai a studiare quali sono i principi per una giusta alimentazione e come prevenire le malattie legate alla malnutrizione. Legislazione Alimentare: dovrai anche studiare quali normative regolano il nostro settore alimentare, al fine di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti.

Ma il corso di laurea in Scienze dell’Alimentazione non si limita solo alle lezioni teoriche. Infatti durante il percorso avrai l’opportunità di partecipare a laboratori pratici e sperimentare le nozioni apprese durante il corso. Metterai in pratica le tecniche di analisi degli alimenti o come preparare una dieta a seconda delle esigenze che ti si proporranno davanti. Sono previsti anche tirocini in strutture sanitarie o aziende alimentari. Questi ti daranno la possibilità di mettere in pratica le competenze acquisite ed accumulare esperienza sul campo.

Quali sbocchi lavorativi offre la laurea in Scienze dell’Alimentazione?

La laurea in Scienze dell’Alimentazione ti aprirà le porte ad una vasta gamma di professioni. Il settore dell’alimentazione è in continua crescita e tener cura della salute e benessere salutare delle persone è fondamentale.

Tra le professioni più diffuse abbiamo:

Nutrizionista : il suo compito è quello di elaborare piani alimentari personalizzati a seconda dell’esigenza del paziente.

: il suo compito è quello di elaborare piani alimentari personalizzati a seconda dell’esigenza del paziente. Dietista : questa figura professionale si occupa della valutazione dello stato nutrizionale dei pazienti e, in seguito, elabora diete terapeutiche per risolvere eventuali problemi legati all’alimentazione.

: questa figura professionale si occupa della valutazione dello stato nutrizionale dei pazienti e, in seguito, elabora diete terapeutiche per risolvere eventuali problemi legati all’alimentazione. Educatore Alimentare : solitamente i professionisti lavorano nelle scuole o aziende ed il loro scopo è quello di promuovere la corretta alimentazione ed avere uno stile di vita sano.

: solitamente i professionisti lavorano nelle scuole o aziende ed il loro scopo è quello di promuovere la corretta alimentazione ed avere uno stile di vita sano. Ricercatore nel Settore Alimentare: i professionisti hanno il compito di offrire servizi di consulenze ad aziende o enti pubblici/privati sulla sicurezza alimentare, l’etichettatura dei prodotti e la comunicazione nutrizionale.

Preparati al test di ammissione se vuoi intraprendere questo corso di studi

L’accesso al corso di laurea in Scienze dell’Alimentazione prevede un test d’ingresso. Questo test va a valutare le tue conoscenze di base sulle materie scientifiche che interessano questo corso, come biologia, chimica, fisica e matematica, logica e comprensione del testo.

La preparazione al test d’ingresso è di grande importanza, noi di universita.it abbiamo messo a disposizione una simulazione di esame per far si che tu possa familiarizzare con la struttura del test e le tipologie di domande. Aggiungendo così allo studio teorico anche quello pratico, aumenterai le possibilità di essere ammesso al corso di studi che più ti piace. Potrai metterti alla prova ed identificare i tuoi punti deboli, al fine di migliorare la tua preparazione per l’esame.

Se sei deciso ad affrontare questo corso di studi e contribuire a migliorare la salute ed il benessere delle persone allora non esitare ad iscriverti al corso di laurea in Scienze dell’Alimentazione!