Roma eventi: “Con i bambini cresce l’Italia”

Si sta avvicinando l’evento “Con i bambini cresce l’Italia” che si terrà a Roma dal 18 Novembre 2024.

Saranno tre giorni di promozione di incontri da lunedì 18 a mercolì 23 novembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’iniziativa è legata alla campagna di sensibilizzazione “Non Sono Emergenza” promossa nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile è nato nel 2016 grazie ad un protocollo di intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, con Terzo Settore e Governo ed è destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori”. Per attuare i programmi del Fondo è stata costituita l’impresa sociale Con i Bambini, un’organizzazione senza scopo di lucro nata nel giugno 2016 e interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud. Attraverso bandi e iniziative, Con i Bambini ha avviato circa 800 cantieri educativi in tutta Italia. L’aiuto è andato a più di mezzo milione di bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie, mettendo in rete oltre 9.500 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati rafforzando le “comunità educanti” dei territori.

Il programma “Con i bambini cresce l’Italia”

L’iniziativa “Con i bambini cresce l’Italia” si svolge a Roma nei giorni 18, 19 e 20 novembre ed è legata alla campagna “Non Sono Emergenza” promossa da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

In progranmma ci sono varie rassegne e proizioni di film che si terrano in varie zone della Capitale.

Tra gli eventi, spiaccano: la proiezione del documentario “Non sono emergenza” sul disagio degli adolescenti; un incontro con educatori e insegnanti sul ruolo educativo della scuola; un evento con esperti e scrittori sul ruolo degli adulti e le dipendenze dai social;

In più l’ incontro sul ruolo dell’informazione per raccontare il disagio dei ragazzi vale 5 crediti formativi riconosciuti per i giornalisti.

Il programma nel dettaglio si può visionare qui.