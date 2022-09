Ritorno a scuola: il calendario scolastico 2022/23

Con l’arrivo di settembre la nostalgia dell’estate inizia a farsi sentire. Ancora pochi giorni e gli studenti italiani dovranno fare ritorno a scuola per cominciare un nuovo anno scolastico che tutti ci auguriamo sia differente dagli ultimi.

Effettivamente, i precedenti rientri in classe non sono stati affatto quelli che ci aspettavamo. Tuttavia, sembra che da quest’anno gli studenti cominceranno a ripopolare le aule. Le regole per contrastare la diffusione del Covid, infatti, continueranno a vigere, ma in modo da garantire lezioni in presenza e socialità tra alunni e insegnanti.

Ma per quando è previsto il ritorno a scuola?

Scopriamo insieme il calendario di questo nuovo anno scolastico!

Quando è previsto il ritorno a scuola: le date regione per regione

I ragazzi della provincia di Bolzano, quest’anno, sono stati i primi a salutare le vacanze estive. Gli studenti, infatti, sono tornati sui banchi lo scorso 5 settembre: quasi dieci giorni prima rispetto ai loro colleghi.

Per gli altri studenti il rientro a scuola è previsto nel seguente ordine:

12 settembre ABRUZZO BASILICATA FRIULI-VENEZIA GIULIA LOMBARDIA PIEMONTE VENETO PROVINCIA DI TRENTO





13 settembre CAMPANIA



14 settembre CALABRIA LIGURIA MARCHE MOLISE PUGLIA SARDEGNA UMBRIA



15 settembre EMILIA ROMAGNA LAZIO TOSCANA



19 settembre VALLE D’AOSTA SICILIA





Per quanto riguarda, invece, il tanto atteso giorno dell’ultimo suono della campanella che chiuderà l’anno scolastico, questo è previsto per la maggior parte delle regioni per il 10 giugno 2023.

Le eccezioni sono previste per le seguenti regioni:

Emilia Romagna , in cui le lezioni termineranno il 7 giugno;

, in cui le lezioni termineranno il 7 giugno; Lazio e Lombardia , in cui la chiusura è prevista per l’8 giugno;

, in cui la chiusura è prevista per l’8 giugno; Provincia di Trento , il cui termine della scuola è previsto per il 9 giugno;

, il cui termine della scuola è previsto per il 9 giugno; Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano, in cui la scuola terminerà rispettivamente il 15 e il 16 giugno.

Chiusura delle scuole per le festività

Per quanto riguarda le festività nazionali, le scuole italiane rimarranno chiuse nei seguenti giorni

1° novembre;

8 dicembre;

25 aprile;

1° maggio;

2 giugno;

Per quanto riguarda le feste natalizie, invece, nella maggior parte dei casi, esse inizieranno a partire dal 23 dicembre. Le eccezioni riguarderanno le seguenti regioni:

ABRUZZO

BASILICATA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

MOLISE

PUGLIA

TOSCANA

VALLE D’AOSTA

VENETO

PROVINCIA DI BOLZANO.

In queste ultime, le vacanze di Natale partiranno dal 24 dicembre.

Per Pasqua, invece, tutte le scuole di ogni regione rimarranno chiuse dal 6 all’11 aprile, ad eccezione del Veneto e la Valle d’Aosta. Qui il rientro dalle vacanze di Pasqua è previsto rispettivamente per l’8 e il 10 aprile.

Ulteriori giorni di chiusura dopo il ritorno a scuola

Oltre le festività, ci saranno anche altri giorni durante l’anno che gli studenti potranno attendere per prendersi un attimo di pausa dalle lezioni.

Ogni regione, infatti, durante l’anno scolastico, prevedrà la sospensione delle attività didattiche in determinati giorni.

Proprio in questo caso, gli studenti della provincia di Bolzano si prenderanno la propria rivincita. Infatti, i bolzanini avranno molti più giorni di pausa durante l’anno rispetto al resto dei colleghi in giro per l’Italia.

Per avere maggiori informazioni su tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche regione per regione, vi consigliamo di consultare i calendari scolastici regionali previsti dal MIUR.

Ovviamente, le scuole di ogni ordine resteranno chiuse in occasione delle feste del rispettivo Santo Patrono di ogni città.

Per ora dovrebbe essere tutto: buon ritorno a scuola, studenti!