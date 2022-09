Rientro a scuola 2022: le norme anti-Covid definitive

Settembre è arrivato e con lui anche il momento di tornare sui banchi. Le preoccupazioni legate al tema della pandemia, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle classi, sono ancora molte. Inoltre, i dubbi su come comportarsi in caso di positività in un ambiente scolastico tornano ad essere sempre più forti e numerosi. Per questo motivo, conoscere tutte le norme anti-Covid che il MUR ha stilato per il rientro a scuola 2022 potrebbe essere utile per evitare di andare nel pallone e per reagire in maniera immediata e corretta in caso di difficoltà.

Rientro a scuola: quali sono le regole da rispettare per gli alunni e i docenti

Per quanto riguarda le regole di prevenzione per la diffusione del Covid, i ministeri della Salute e dell’Istruzione hanno previsto determinate raccomandazioni.

Il ritorno a scuola e la permanenza all’interno delle aule sarà consentito solo in assenza di sintomi causati tipicamente dal virus e/o di un apposito test diagnostico positivo. All’interno degli istituti, inoltre, sarà obbligatorio indossare le mascherine, anche quelle chirurgiche. Tale raccomandazione sarà valida tanto per il personale quanto per gli studenti.

Anche la sanificazione periodica resterà imprescindibile. Quest’ultima, inoltre, dovrà essere effettuata in via straordinaria nel momento in cui sia confermato anche un solo caso di positività all’interno della struttura.

Come al solito, dove sarà possibile, è fortemente raccomandato di mantenere almeno un metro di distanza interpersonale. In ogni caso, sarebbe necessario un ricambio frequente dell’aria.

Come comportarsi in caso di positività a scuola

Come comportarsi nel momento in cui si accerti un caso di positività dopo il rientro a scuola?

In questo caso, sembra che per i primi mesi di scuola saranno prese in considerazione le regole già vigenti e questa è un’ottima notizia.

Infatti, non è prevista in alcun modo la sospensione delle attività didattiche in presenza se dovessero essere accertati casi di positività. Secondo lo stesso principio, saranno possibili anche le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione.

Tuttavia, in ogni ordine di scuola, nel caso in cui si riscontrino quattro o più casi positivi è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per un periodo di dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto contagiato.

Dopo tale contatto, è necessario effettuare un test antigenico o molecolare solo nel momento in cui dovessero comparire dei sintomi. Il test dovrà essere ripetuto dopo cinque giorni solo se tali sintomi persistono.

Se il numero di contagiati è inferiore a quattro, invece, resterà semplicemente l’obbligo di indossare una mascherina anche di tipo chirurgico.

Fino a quando si dovranno rispettare le regole anti-covid?

Le regole per la prevenzione della diffusione del Covid potranno essere seguite fino al 31 dicembre 2022.

Infatti, non è previsto che lo stato di emergenza sia ulteriormente prorogato e, di conseguenza, non saranno prolungate neanche tali raccomandazioni.

Tuttavia, i vari ministeri, attraverso queste semplici norme da rispettare, invitano ad essere preparati in qualsiasi caso, anche nell’eventualità in cui la curva dei contagi dovesse raggiungere altre impennate.

Per avere maggiori informazioni sulle regole da seguire per il ritorno a scuola vi consigliamo di consultare il documento del Ministero.