Il master in “Rigenerazione e resilienza urbana e territoriale” è nato nell’ambito del Progetto Fenice. Finalizzato a creare figure professionali in grado di gestire i processi di rigenerazione urbana e territoriale in tutti i loro aspetti: ambiente, infrastrutture, ecosistemi, beni culturali, spazi di fruizione pubblica, ecc. Il Master è sttao promosso dall’Università di Perugia e si svolgerà a Norcia con copertura dei costi di vitto e alloggio per i partecipanti.

Il Master in Master in “Rigenerazione e resilienza urbana e territoriale” con Borse di studio

Il corso post laurea in “Rigenerazione e resilienza urbana e territoriale”, è un percorso formativo dalle compentenze trasversali. Nel presente occorrono professionisti in grado di operare in contesti multidisciplinari, capaci di integrare competenze relative all’analisi delle dinamiche urbane

e territoriali come a quelle della pianificazione, progettazione e implementazione di progetti di rigenerazione, con una cruciale attenzione agli aspetti ambientali, energetici e socioeconomici.

Il master avrà una durata di 1500 ore e l’attribuzione. Superato l’esame finale di 60 Crediti Formativi Universitari; 288 saranno le ore di didattica frontale, divise in quattro blocchi didattici, e 250 quelle destinate allo stage. Il piano didattico è articolato in 4 blocchi didattici:

Il primo avrà lo scopo di uniformare le conoscenze di base degli allievi;

i successivi tre saranno caratterizzati da un taglio professionalizzante e affronteranno rispettivamente la rigenerazione urbana a livello di città e/o di quartiere, a livello del singolo edificio ed infine nei suoi aspetti istituzionale e socioeconomico, con diretto riferimento ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

DOVE: Il percorso formativo si svolgerà a Norcia.

MODALITA’: in presenza.

QUANDO: dal 13 febbraio al 21 giugno 2025.

La borsa di studi corrisponde alla copertura dei costi di vitto e alloggio nel periodo delle lezioni frontali e dell’esame finale per i 20 partecipanti ammessi. 15 sono gli uditori che potranno seguire i blocchi didattici due, tre e quattro, con l’erogazione di un attesto di partecipazione.



Sono partner di Unistrapg in questo percorso formativo: il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Green Building Council Italia, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia.

Il bando è scaricabile qui.