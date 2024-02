Quasar Institute for Advanced Design è un centro per l’Alta Formazione nel campo del design e della comunicazione visiva e multimediale. Ha all’attivo oltre 30 anni e la Quasar Institute ha sempre svolto un ruolo di primo piano nel panorama culturale di Roma, così come a livello nazionale ed internazionale.

Quasar Institute for Advanced Design nasce dalla visione di un team di designer, professori universitari e liberi professionisti. Il metodo didattico adoperato risulta essere stimolante ed efficace, capace di trasmettere le esperienze e le competenze di figure di successo nei campi del design, del marketing e della comunicazione, a giovani talenti desiderosi di apprendere ed eccellere.

Gli studenti ne vari progetti hanno la possibilità di rapportarsi con realtà imprenditoriali e istituzionali come: Fendi. Aeronautica miltare, Coni, Ikea, etc.

I corsi di Quasar

L’offerta formativa è vesta e prevede diversi corsi suddivisi in corsi triennali, Master post laurea, Alta formazione e Corsi specialistici.

Corsi triennali

Equipollenti a Lauree Triennali di I livello, i corsi triennali Quasar Institute forniscono agli studenti tutti gli strumenti per eccellere nel complesso e articolato panorama lavorativo di oggi.

Graphic Design

Game Design

Interior Design & Habitat Design

Master Post Laurea

I Master Quasar Institute, equipollenti ai Master Universitari di I livello, sono percorsi formativi altamente professionalizzanti, pensati per chi desidera maturare competenze e strumenti superiori specifici. L’offerta didattica è esclusiva ed articolata. Studenti e professionisti accedono ad un piano formativo denso di contenuti e ricco di opportunità professionali.

Art Direction & Media Management

Interior Design

Industrial Design & Product Design

Game Design

Alta formazione

I corsi di Alta Formazione mirano a fornire conoscenze specifiche.

Interior Design

Concept Art for Videogame

Design for Fashion and Jewels

Eco Transportation Design

Coding

Corsi Specialistici

I Corsi Specialistici Quasar Institute sono rivolti ai professionisti che vogliono approfondire o approcciare per la prima volta specifici aspetti del design e della comunicazione visiva.