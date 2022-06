Post Laurea: Master, Corsi di perfezionamento e di Specializzazione

Gli esami non finiscono mai non è solo una commedia di Edoardo De Filippo ma è la realtà di chi desidera specializzarsi in un settore e accrescere le proprie competenze. La sola Laurea non basta per accedere alla posizione lavorativa tanto sudata, in quanto in un mondo lavorativo sempre più esigente la concorrenza tra candidati diventa spietata.

Un ottimo modo per avere un curriculum completo è continuare gli studi anche dopo la Laurea. Si, avete capito bene, continuare gli studi anche dopo la laurea vi permetterà di essere ad un passo dal lavoro desiderato. Durante il corso di Laurea avete messo le basi teoriche della materie ma non avete avuto modo di mettere in atto con la partica. I tirocini vengono infatti svolti con l’intento di passare dalla teoria alla pratica, ma per determinati Corsi di Laurea diventa necessario non fermarsi alla mera laurea.

Vediamo quindi quali sono le possibili strade da intraprendere dopo la Laurea.

Master

I Master hanno una struttura complessa, dalla durata non inferiore di un anno, e al termine danno diritto al rilascio del diploma di Master Universitario. Il master universitario attesta conoscenze o competenze in un determinato campo di studio o in un’attività professionale. Il livello di un master è variabile a seconda della legislazione dei vari Paesi, inoltre vari livelli possono coesistere all’interno di uno stesso Paese. I Master universitari possono essere di I e di II livello: il master universitario di I livello è rilasciato al termine di corsi a cui si può accedere con la laurea o titoli legalmente equipollenti; quello universitario di II livello è rilasciato al termine di corsi a cui si viene ammessi se in possesso di laurea magistrale o equivalenti.

Piccola precisazione. l termine master in Italia è molto utilizzato da molti soggetti privati che promuovono corsi post-laurea o post-diploma. In tali casi, il termine fa riferimento non al titolo rilasciato, ma al corso stesso. Per avere validità di Master è necessario il riconoscimento del MIUR.

Corsi di Perfezionamento

I corsi di perfezionamento offrono programmi di aggiornamento professionale, scientifico e culturale che prevedono una didattica flessibile e di breve durata, articolata in lezioni frontali ed eventuali esercitazioni. I corsi di perfezionamento, anche detti corsi di alta formazione, sono infatti un approfondimento, lo meglio un aggiornamento delle conoscenze acquisite con la propria laurea, pensato per addestrare le competenze a un livello ulteriore. Sono previsti dalla Legge 341/90 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. Vengono promossi dalle università anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, pubbliche o private. La durata è variabile e non fissata a un minimo di ore, come avviene invece per i Master. I Corsi di Perfezionamento non rilasciano un titolo con valore legale. La certificazione rilasciata al termine dei corsi è un Attestato di frequenza.

Corsi di Specializzazione

Le Scuole di specializzazione sono corsi universitari ‘post lauream’ che hanno lo scopo di formare specialisti. Al termine del percorso formativo viene rilasciato il Diploma di specializzazione nel settore prescelto. Anche per questi corsi la durata è variabile e vengono promossi da scuole di Specializzazione ecce esse riconosciute dal Ministero dell’ istruzione.

Ricapitolando, dopo la laurea hai l’imbarazzo delle scelte, puoi seguire un Master o un Corso di Specializzazione, ma ricordati sempre che ogni Corso che farai sarà un tassello che si aggiunge alla tua professionalità.