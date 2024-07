Politecnico di Milano, il primo ateneo Italiano in Europa

Il podio della classifica dei migliori atenei Europei cambia, ed il prestigioso Politecnico di Milano (PoliMi) segna un nuovo traguardo Italiano. Infatti secondo la classifica stilata dal ‘QS World University Ranking Europe’, il più importante ente di ranking continentale, il PoliMi si classifica in 38° posizione, il primo tra gli atenei italiani. Un risultato straordinario, che va a coronare l’alta formazione dell’ateneo e lo proietta tra le eccellenze europee.

L’Italia, per la classifica 2025, si distingue con ben 14 atenei presenti nella top 200 europea, confermando l’alto livello di formazione ed organizzazione di attività universitarie. Questo esito va ad incoronare la competitività e qualità del sistema di istruzione nazionale.

Politecnico di Milano, eccellenza Italiana

Il Politecnico di Milano, caratterizzato dalla sua storia centenaria, ha guadagnato ben 9 posizioni nella classifica dello scorso anno, raggiungendo il traguardo storico. Questo successo è dovuto dall’impegno e costanza che l’ateneo ha assunto nei temi delle ricerche, della didattica, creando contatti con altri istituti e con lo sviluppo tecnologico. I suoi passi avanti hanno permesso all’ateneo di affermarsi come punto di riferimento europeo in vari settori, come quello dell’ingegneria, dell’architettura e del design.

L’offerta formativa del PoliMi è caratterizzata dalla combinazione della preparazione teorica con quella pratica, rendendo gli studenti pronti al mondo del lavoro. I suoi corsi di laurea, master e dottorati attraggono nuovi studenti, anche provenienti dall’estero, che hanno l’obiettivo di completare una formazione completa ed all’avanguardia.

PoliMi si contraddistingue, oltre che per le lezioni innovative, anche per l’importante funzione che svolge di centro di ricerca, presentando numerosi progetti nazionali ed internazionali. Le attività di ricerca svolte all’interno dell’ateneo godono dell’utilizzo di materiali di studio veramente innovativi. Difatti si prediligono gli studi di ricerca su energie rinnovabili, intelligenza artificiale, robotica e tutto ciò che riguarda il processo di evoluzione scientifico e tecnologico del paese.

L’Italia brilla in classifica

Nella classifica del ‘QS World University Ranking Europe’, l’Italia gioca un ruolo importante, 14 sono gli atenei che sono presenti nella top 200. Questo evento sta a dimostrare l’importante progresso delle università italiane negli ultimi anni, compiendo passi avanti nella qualità didattica, nella ricerca ed internalizzazione. Il risultato è il frutto di un costante lavoro di tutte le istituzioni congiunte che hanno lavorato al miglioramento dei servizi offerti, creando un ambiente sempre più dinamico e all’avanguardia.

Subito dopo il Politecnico di Milano, nella classifica, troviamo l’Alma Mater di Bologna che si posiziona in 48° posizione europea. La Sapienza e l’Università di Padova completano il quartetto delle eccellenze Italiane, dimostrando la competitività delle università del nostro paese in ambito europeo. Questi atenei, con la loro storia e tradizione e con la loro voglia di innovazione, rappresentano un patrimonio inestimabile per l’Italia e punto di riferimento per l’istruzione.

Politecnico di Milano, orgoglio per l’Italia

Il 38° posto in classifica occupato dal Politecnico di Milano è un orgoglio per l’Italia intera, questo risultato infatti è a dimostrazione dell’eccellenza accademica che il nostro paese può vantare. Il successo dei nostri atenei è un importante segnale per il futuro delle università Italiane, questo segna un sistema in crescita costante e sempre più competitivo nel panorama europeo. Questo prova che investendo tempo e ricerca nella formazione e crescita scolastica, l’Italia può costruire un futuro migliore per le nuove generazioni e per il paese intero.