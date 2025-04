L’Università Bicocca ha conferito la laurea honoris causa a Hiroshi Amano

L’Università di Milano-Bicocca ha conferito oggi la laurea honoris causa in Scienze e Nanotecnologie per la Sostenibilità al professor Hiroshi Amano, scienziato di fama internazionale e premio Nobel per la Fisica nel 2014 per l’invenzione dei Led a luce blu. La cerimonia si è svolta in aula magna alla presenza delle autorità accademiche, della comunità scientifica e di numerosi studenti.

L’Università di Milano-Bicocca ha riconosciuto il valore scientifico e sociale delle ricerche di Hiroshi Amano, attualmente direttore del Center for Integrated Research of Future Electronics e professore presso l’Institute of Materials and Systems for Sustainability dell’Università di Nagoya in Giappone. Il professore sta sviluppando nuove tecnologie per la produzione di semiconduttori ad alta efficienza e dispositivi innovativi per il risparmio energetico, con l’obiettivo di favorire la transizione verso un’economia più sostenibile. «Gli studi del professor Amano hanno cambiato la vita di milioni di persone, offrendo un’illuminazione più efficiente e accessibile e riducendo l’impatto ambientale del consumo energetico. La sua ricerca rappresenta un modello esemplare di come la scienza possa contribuire concretamente a un futuro più sostenibile», ha dichiarato Marco Orlandi, pro-rettore vicario e pro-rettore alla ricerca dell’ateneo.

Hiroshi Amano, lo scienziato e ingegnere giapponese

Hiroshi Amano è un fisico e ingegnere, gia premio Nobel per la Fisica nel 2014, insieme Isamu Akasaki e Shiji Nakamura, “per l’invenzione dei LED a luce blu efficienti, che hanno reso possibile sorgenti luminose bianche brillanti e a risparmio energetico.” Grazie ai suoi contributi, oggi abbiamo le lampadine LED, schermi ad alta definizione, illuminazione urbana a basso impatto energetico e molto altro. Questa tecnologia ha avuto un impatto globale, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici e alla sostenibilità ambientale.