Poliarte – Politecnico delle Arti

Poliarte è un politecnico delle Arti, fondato nel 1972 ad Ancona e conosciuto per la sua rinomata formazione artistica e all’attenzione alla qualitò e all’innovazione.

Nata come CRIPA (Centro Ricerca e Innovazione per le Professioni dell’Arte) su iniziativa di Confartigianato Marche come centro di ricerca e istruzione professionale, in stretto contatto con aziende ed enti pubblici del territorio marchigiano. Dopo anni cambia nome diventando Poliarte.

Nel 2022 Il Gruppo Rainbow acquista l’Accademia, il gruppo è leader nel settore dell’intrattenimento con all’interno la casa di produzione cinematografica Colorado Film e Rainbow Academy, una scuola nel settore della Computer Animation.

L’offerta formativa del Politecnico delle Arti Applicate all’Impresa cresce e prevede oggi ben sei corsi triennali di studio in Industrial design, Interior design, Fashion design, Graphic design e due trienni dell’area Film Industry dedicati al settore dello spettacolo. Oltre ai corsi equipollenti alla laurea triennale, la Poliarte offre numerosi corsi brevi riconosciuti dalla Regione Marche.

I corsi di Poliarte

I corsi di Poliarte sono diversi e gli studenti in base alle proprie preferenze e inclinazoni possono scegliere tra i seguenti:

Fashion Design

Il triennio in Fashion Design fornisce una solida preparazione tecnica, pratica e creativa con il fine di formare figure in grado di inserirsi nell’industria della moda italiana e internazionale in maniera trasversale. Le opportunità professionali includono: art direct, model designer, textile designer, stylist, fashion web designer, cosrtumer designer.

Interior Design

Il lavoro dell’Interior Designer è quello di ripensare gli spazi pubblici e privati coniugando la funzionalità e il comfort con l’estetica e l’innovazione. Le opportunità professionali vedono el figure di: Interior designer, furniture designer, exhibition Designer, Event Designer e Art Designer.

Product Design

ll corso triennale di Product Design ha l’obiettivo di formare un designer poliedrico che si muove con competenza nel piano ideativo e gestionale di un’impresa e della filiera produttiva. Tra i possibili lavori troviamo il Lighting designer e il 3D Modeling Designer.

Visual Designer

Il triennio in Graphic & Web Design, propone un piano di studi equilibrato con una didattica che alterna materie teoriche, pratiche, laboratori ed esperienze di stage.

Film Industry

L’area di studio denominata Film Industry comprende il corso annuale professionalizzante Tecnico della ripresa video-cinematografica riconosciuto dalla Regione Marche e due corsi triennali ministeriali equipollenti alla laurea: Set & Location Design e Cinema e New Media.