OFA universitari, tutto quello che devi sapere

L’accesso all’università è sempre un momento emozionante per uno studente, ricche di prime esperienze e nuove sfide. Tra le tante prime cose che ci si trova ad affrontare il primo anno, ci possono essere anche gli OFA. Se sei uno studente al primo anno universitario è probabile che hai già sentito parlarne, ma cosa sono esattamente questi OFA?

Cosa sono gli OFA

OFA è l’acronimo di Obblighi Formativi Aggiuntivi e sono delle attività formative aggiuntive assegnate durante il primo anno di un corso di laurea. Questi obblighi vengono previsti per tutti gli studenti che, a seguito di un test di ammissione, hanno presentato delle lacune in determinate aree del test. Quindi, in poche parole, sono dei “debiti formativi” che lo studente deve recuperare durante il primo anno per poter proseguire con gli esami.

Quando vengono assegnati e come recuperare gli Obblighi Formativi Aggiuntivi?

Gli OFA possono essere assegnati in due casi differenti:

Quando lo studente si candida per un corso di laurea a numero aperto , deve completare un test di ammissione che verifica le conoscenze di base nelle materie principali del corso scelto. Se non viene superato il test, è qui che entrano in gioco gli OFA e lo studente dovrà sottoporsi ad un’ulteriore verifica durante l’anno accademico.

Gli OFA potrebbero essere assegnati anche a seguito di una candidatura ad un corso di laurea a numero chiuso. Se dovessi raggiungere una valutazione complessiva sufficiente ad essere ammesso, ma individualmente non ricevi il punteggio adatto ad una o più area del test allora potresti dover assolvere degli OFA durante il primo anno.

Se il tuo caso è uno di quelli sopraelencati vuol dire che dovrai frequentare le attività formative supplementari che l’ateneo organizzerà. Queste attività potrebbero includere corsi di recupero, laboratori oppure lo studio individuale/guidato.

Al termine delle attività formative supplementari, gli studenti dovranno svolgere una prova d’esame per dimostrare di aver colmato le lacune. La prova può consistere in un’esame scritto o orale, a seconda della modalità prescelta dall’ateneo.

Ricorda che è fondamentale seguire le attività formative supplementari che ti forniranno i mezzi e le competenze necessarie per risolvere la tua situazione debitoria.

Entro quando vanno recuperati gli OFA? E se non li superi?

Gli OFA devono essere recuperati rigorosamente entro il primo anno di corso. Durante il primo anno gli studenti possono decidere se iniziare a frequentare i corsi ed attendere gli esami, ma sarà necessario recuperare il debito per accedere a lezioni ed esami del secondo anno.

Se non dovessi superare gli OFA entro il primo anno potresti incorrere in diverse conseguenze, tra cui:

L’obbligo di ripetere il primo anno universitario perdendo tutti gli esami svolti (anche se superati).

Impossibilità di partecipare a lezioni e sostenere esami del secondo anno.

Rallentamento del percorso di studi ritardando il conseguimento della laurea.

Se ti trovi nella situazione di dover recuperare gli OFA, allora il nostro consiglio è di informarti subito sulle modalità di risoluzione del debito.

La modalità di iscrizione agli Obblighi Formativi Aggiuntivi varia da ateneo ad ateneo, tuttavia per iscriverti dovrai seguire dei passaggi base, necessari in tutti gli atenei:

Verifica , sulla tua pagina personale del sito dell’università, se ti sono stati assegnati OFA.

Leggi attentamente il regolamento per conoscere le modalità di recupero.

Iscriviti alle attività formative supplementari.

Sostieni la prova di verifica e dimostra di aver colmato le lacune.

Non dimenticare che gli OFA sono degli esami fatti apposta per migliorare la tua preparazione e frequentare il corso di laurea senza problemi. Grazie a questi potrai perfezionare il tuo metodo di studio, acquisire nuove competenze ed integrarti meglio nel contesto universitario.

