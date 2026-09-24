Quali sono le migliori università di Economia in Italia? La risposta cambia a seconda della classifica presa come riferimento, ma i ranking più recenti permettono di individuare alcuni atenei che si distinguono sia a livello nazionale sia internazionale.

Secondo il QS World University Rankings by Subject 2026 per Economics & Econometrics, la Bocconi di Milano è il primo ateneo italiano e occupa il 18° posto al mondo. Seguono l’Università di Bologna, 78ª a livello globale, e la LUISS di Roma, terza università italiana nella graduatoria.

La classifica QS non è però l’unico parametro da considerare. Il Censis 2026/27 analizza separatamente i corsi di laurea italiani e restituisce risultati diversi, soprattutto quando si confrontano università statali e non statali. Per scegliere dove studiare Economia conviene quindi capire prima che cosa misura ogni classifica e poi valutare anche corsi disponibili, costi, opportunità internazionali e obiettivi professionali.

Top 10 università di Economia in Italia secondo QS 2026

Il riferimento internazionale più utile è il QS World University Rankings by Subject 2026, pubblicato a marzo e dedicato alle singole discipline. Per l’area Economics & Econometrics, le università italiane meglio posizionate sono:

Per Ca’ Foscari, Tor Vergata e Cattolica QS indica la stessa fascia, senza stabilire una posizione precisa tra i tre atenei.

La Bocconi è quindi la prima università italiana per Economia nel QS 2026 ed è anche l’unica presente nella top 50 mondiale della disciplina. L’Università di Bologna è invece la prima università statale italiana e una delle sole due realtà del nostro Paese presenti nelle prime 100 posizioni. Il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Alma Mater conferma infatti il 78° posto mondiale nell’edizione 2026.

Cosa valuta la classifica QS di Economia

Per leggere correttamente la classifica è importante capire cosa viene effettivamente valutato. Il ranking Economics & Econometrics non è una graduatoria dei singoli corsi di laurea triennale, ma misura la forza complessiva delle università nella disciplina economica.

QS costruisce il ranking utilizzando cinque indicatori: reputazione accademica, reputazione presso i datori di lavoro, citazioni scientifiche per pubblicazione, H-index e rete internazionale della ricerca.

Questo spiega anche la presenza di istituzioni particolari nella top 10 italiana. L’European University Institute di Firenze, per esempio, è un centro internazionale dedicato principalmente a dottorati, attività post-dottorali e ricerca e non rappresenta quindi la classica scelta per uno studente appena diplomato che cerca una laurea triennale in Economia.

Anche il Politecnico di Milano, pur raggiungendo il 151° posto in Economics & Econometrics, ha un’offerta formativa prevalentemente concentrata su ingegneria, architettura, design e discipline tecnologiche. Il suo posizionamento QS non significa quindi che offra lo stesso tipo di percorso economico di Bocconi, Bologna o LUISS.

La classifica è molto utile per valutare reputazione internazionale, ricerca e riconoscimento della disciplina, ma non dovrebbe essere l’unico criterio utilizzato per scegliere l’università.

Bocconi, Bologna, LUISS e Sapienza ai vertici in Italia

Tra le università italiane, la Bocconi di Milano mantiene il posizionamento internazionale più alto. Oltre al 18° posto mondiale in Economics & Econometrics, nel QS 2026 è 10ª in Business & Management Studies e 20ª in Accounting & Finance. In Economics & Econometrics è inoltre quinta in Europa.

È quindi una delle principali possibilità per chi cerca una formazione fortemente internazionale nelle aree dell’economia, della finanza, del management e del business.

L’Università di Bologna rappresenta invece il riferimento più alto tra gli atenei statali italiani. Il 78° posto QS la colloca nella top 100 mondiale e il suo posizionamento trova conferma anche nelle classifiche nazionali dedicate alla didattica.

Al terzo posto italiano nel QS troviamo la LUISS Guido Carli, 134ª al mondo per Economics & Econometrics. L’ateneo romano è particolarmente orientato alle scienze sociali e offre percorsi negli ambiti dell’economia, del management, della finanza, del diritto e delle scienze politiche.

Poco distante si trova Sapienza Università di Roma, al 139° posto mondiale. L’ateneo propone diversi percorsi nell’area economica e finanziaria e conferma una presenza significativa anche nelle classifiche internazionali dedicate alle scienze sociali.

Le migliori università di Economia secondo il Censis 2026/27

Per confrontare gli atenei italiani è utile affiancare al QS anche la Classifica Censis delle Università italiane 2026/27. In questo caso il riferimento è il gruppo economico-statistico, che comprende i corsi dell’area economica e statistica e viene valutato considerando soprattutto la progressione di carriera degli studenti e i rapporti internazionali.

Tra gli atenei statali, per le lauree triennali Bologna occupa il primo posto con 110 punti. Seguono l’Università Statale di Milano e Ca’ Foscari Venezia, entrambe con 107 punti. Padova e Roma Tor Vergata ottengono invece 101,5 punti, seguite da Trento con 99 e Modena e Reggio Emilia con 98,5.

Tra gli atenei non statali, la Bocconi è prima con 110 punti, seguita dalla LUISS con 104,5 e dalla LIUC Cattaneo con 102. Seguono la Libera Università di Bolzano con 101,5 e Link Campus University con 96,5.

Le migliori università dove studiare Economia nel mondo

Per chi sta valutando anche un percorso universitario all’estero, il QS 2026 permette di confrontare gli atenei italiani con le principali università internazionali.

La prima università al mondo per Economics & Econometrics è Harvard, seguita dal Massachusetts Institute of Technology e da Stanford. Completano le prime dieci posizioni University of Chicago, Princeton University, London School of Economics and Political Science, University of California Berkeley, University of Oxford, Yale University e University of Cambridge.

In questo contesto assume particolare rilievo il risultato della Bocconi: con il 18° posto mondiale, l’università milanese rientra tra le prime venti università al mondo per Economia ed Econometria e tra le prime cinque europee.

Come scegliere l’università di Economia più adatta

Le classifiche possono aiutare a restringere la scelta, ma il ranking non dovrebbe essere l’unico elemento da considerare.

Prima di iscriversi è importante capire che tipo di percorso si vuole seguire. Economia comprende infatti aree molto diverse: economia politica, economia aziendale, management, marketing, finanza, commercio internazionale, statistica e analisi dei dati.

Chi vuole costruire un percorso molto internazionale può valutare la presenza di corsi in inglese, programmi Erasmus, accordi con università straniere e possibilità di doppio titolo. Chi punta invece a entrare rapidamente nel mondo del lavoro può prestare maggiore attenzione a stage, career service e rapporti dell’ateneo con aziende e istituzioni.

Contano poi aspetti più pratici, come tasse universitarie, borse di studio, costo della vita nella città scelta, modalità di accesso e struttura dei corsi.

La “migliore università di Economia”, quindi, può cambiare a seconda dell’obiettivo. Guardare insieme QS, Censis e offerta formativa dei singoli atenei permette di avere un quadro molto più completo e scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze.

Vieni a scoprire la top 10 delle migliori università di economia in Italia e nel mondo e i loro corsi di studio e scegli quella adatta a te!