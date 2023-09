L’importanza del test di orientamento

Quante volte alla domanda fatta da amici e parenti “cosa farai da grande?” non hai saputo dare una risposta e ti sei trovato imbarazzato a sgattaiolare via da questa situazione imbarazzante.

Lo sai che grazie a un semplice test dell’orientamento è possibile schiarirsi le idee e trovare finalmente una risposta a questa temibile domanda?

Del resto il test di orientamento serve proprio a chiarire le tue idee ed indirizzarti verso la strada giusta da intraprendere. Il nostro test è composto da 50 domande caratterizzato da domande di cultura generale, settoriali e psicoattitudinali, fornendo così uno screen completo sulle tue attitudini e propensioni.

Il nostro test è completamente gratuito e ti impiegherà poco più di 10 minuti! Levati ogni dubbio sul tuo futuro accademico e intraprendi la scelta giusta per te.

Test di orientamento: si o no?

Test di orientamento: si o no? Assolutamente si. Il test ti fornisce un inquadramento chiaro e preciso su ciò che più fa per te. Iniziare l’università sapendo di fare la scelta giusta è in primis gratificante e in più il rischio di abbandonare gli studi o di cambiare carriera in corso d’opera viene diminuito.

Infatti, molti studenti abbandonano l’Università pensando che questa scelta non faccia a caso loro, ma solitamente non è continuare gli studi all’università ad essere la scelta sbagliata ma è il corso di studi intrapreso a non essere appropriato.

Non esistono corsi di studio errati, facili o difficili, ma semplicemente corsi di studio più o meno adatti a te come studente. La scelta del corso universitario è estremamente difficile, il Sole 24 ore conta che in Italia ci sono oltre 2.700 corsi di laurea tra triennali e magistrali a ciclo unico, di conseguenza intraprendere il corso di studi che faccia al caso tuo diventa una missione impossibile.

Ecco perché è importante orientarsi al meglio onde evitare di fare una scelta sbagliata e pentirsene in seguito!