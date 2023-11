Le Lauree Abilitanti: Cosa Sono e Perchè Sono Importanti

Nel mondo accademico, sentiamo spesso parlare di tra “lauree abilitanti”, ma cosa sono esattamente?

Cosa Sono Le Lauree Abilitanti

Le lauree abilitanti sono titoli di studio universitari che conferiscono agli studenti le competenze e conoscenze necessarie per svolgere determinate professioni. Queste lauree sono specifiche per un determinato settore e spesso richieste per ottenere una licenza o una certificazione che permetta di praticare una professione legalmente. In altre parole, sono un passo fondamentale per l’accesso a determinate carriere professionali.

Esempi Di Lauree Abilitanti

Esistono numerose lauree di questo genere, in svariati campi. Ad esempio:

Lauree In Medicina

Le lauree in medicina, come il dottore in medicina e chirurgia (MD) -LM/41- , sono lauree abilitanti necessarie per diventare medici.questi programmi di studio forniscono agli studenti le conoscenze mediche e le abilità cliniche necessarie per poter diagnosticare e trattare i pazienti. La previsione dei posti entro il 2030, per questa facoltà, sarà per più di 30 mila persone.

Lauree In Giurisprudenza

Per diventare avvocato o magistrato, è necessario ottenere una laurea in giurisprudenza. Queste lauree preparano gli studenti a comprendere ed applicare il diritto in diverse aree.

Lauree In Ingegneria

Gli aspiranti ingegneri dovranno conseguire una laurea in ingegneria, riconosciuta per poter praticare la professione. Queste lauree ricoprono una vasta gamma di disciplina, tra cui ingegneria civile, elettrica, meccanica e molte altre.

Ovviamente questi sono degli esempi delle molteplici disponibilità per questa tipologia di laurea.

La Legge Sulle Lauree Abilitanti: Cosa Accade Nel 2023

La legge Italiana, prevede una serie di disposizioni normative che hanno effetto di regolamentazione per le lauree abilitanti. L’ordinamento ordinario del nostro paese distingue i corsi di laurea ordinari da i corsi di laurea abilitanti all’esercizio di professioni regolamentate.

Con il disegno di legge del 28 ottobre 2021, viene dichiarato che: non è più necessario sostenere l’esame di stato (Esami di attivazione lavorativa), ma sarà sufficiente aver conseguito la laurea (oltre, ovviamente i crediti ottenuti duranti i tirocini). Le materie prese in oggetto sono:

Psicologia;

Veterinaria e Medicina;

Odontoiatria e protesi dentaria;

Farmacia e Farmacia Industriale e molto altro…

Lauree Non Abilitanti: Quali Sono e Cosa Cambia

Ci sono però alcuni corsi di laurea che non sono abilitanti, cioè significa che vanno a fornire delle preparazioni teorico/pratiche in un campo specifico, ma allo stesso tempo non consentono l’abilitazione ad una professione regolamentata, come ad esempio: le lauree in Scienze Politiche o in Scienze Della Comunicazione.

Tanto è vero che molto spesso accade di dover effettuare step aggiuntivi per poter subentrare nel mondo del lavoro in specifici campi professionali.