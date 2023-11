Test Medicina 2024: TOLC-MED

Sebbene non si conoscano ancora le date precise sappiamo che i periodi delle sessioni di svolgimento dei TOLC MED saranno a febbraio e aprile 2024, come stabilito dal MUR a settembre 2022. Gli studenti quindi non vedranno accavallarsi i test di medicina 2024 alle prove di maturità, come successo nel 2023, mentre per i test di ammissione a medicina in inglese delle università statali, bisogna attendere tutte le info.

Come funziona il TOLC MED 2024

Come funziona il TOLC MED? Gli studenti dovranno aspettare l’uscita del decreto MIUR per capire come iscriversi al test di medicina: per farlo, sarà necessario andare sul portale dell’università scelta e leggere il bando di ammissione al corso di laurea, dopo di che consultare le date TOLC disponibili e registrarsi al portale Cisia e, infine, pagare il contributo.

Argomenti e domande presenti nel test

Le domande per il test d’ammissione TOLC-MED 2024 saranno suddivise in:

7 quiz di comprensione del testo, quindi anche inerente a competenze acquisite con gli studi (15 minuti) ;

; 15 quiz di chimica e fisica (25 minuti) ;

; 15 quiz di biologia (25 minuti) ;

; 13 quiz di matematica e ragionamento (25 minuti).

In totale, la durata del quiz sarà di 90 minuti.

I PUNTEGGI

I punteggi verranno attribuiti in maniera distinta per ogni singola materia, per poi ottenere la soma totale da poter sfruttare in graduatoria.

I punti saranno così asseganti:

1.00 punto per ogni risposta corretta;

punto per ogni risposta corretta; -0.25 punti per ogni risposta errata;

punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta non effettuata.

GRADUATORIE

Per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi di laurea, ricordando sempre che sono a numero programmato a livello nazionale, bisogna utilizzare il miglior punteggio ottenuto.

Dopo aver partecipato ai TOLC MED, ciascun candidato deve fare un’istanza di inserimento in graduatoria. La domanda di inserimento nella graduatoria deve essere compilata esclusivamente on line attraverso il portale realizzato da CINECA.

Se vuoi approfondire dai un’occhiata a questo articolo.

LIBRI E TEST DI PREPARAZIONE

Per prepararsi al test d’accesso per il TOLC-MED 2024, ci sono un’infinità di manuali, ma tra i migliori troviamo, come risaputo: gli APLHA TEST, in particolare Alpha Test Plus Medicina 2024, acquistabile anche con il bonus 18app o con la carta del docente.