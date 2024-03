L’Università di Pisa e l’ intesa con il centro buddista di Pomaia

L’Università di Pisa ha rinnovato la convenzione con l’istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, in provincia di Pisa. Questo è uno dei centri più importanti in Occidente in quanto scuola internazionale di filosofia e pratiche buddhiste, rinomato per i suoi programmi di studi superiori.

Ieri 26 marzo il Rettore Riccardo Zucchi e la presidente dell’istituto, Lucia Landi, hanno rinnovato l’intesa triennale che per la collaborazione nello studio dei processi mentali, attraverso l’utilizzo contestuale di tecniche complementari messe a punto, da una parte, nei 2500 anni di storia dalla tradizione buddista e, dall’altra, dalla filosofia e dalla scienza occidentali.

L’Ateneo dichiara che:

“Al centro degli studi condotti nel quadro della convenzione – spiega una nota dell’Ateneo – i diversi aspetti dell’interazione con la realtà esterna, della percezione, dell’introspezione, della consapevolezza, del training, del controllo e dello sviluppo delle potenzialità. Tutto ciò sia per l’arricchimento della conoscenza che per il conseguimento di uno stato di migliore benessere personale e sociale: in programma progetti comuni di ricerca e formazione, attività seminariali, conferenze, workshop, master di primo e secondo livello, Summer School e di perfezionamento universitari”.

Questa convenzione offre la possibilità di assegnare tesi o di istituire premi di laurea per gli studenti dell’Università di Pisa.

