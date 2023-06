Maturità 2023. Tutte le novità

L’esame di maturità 2023 ritorna alla normalità con due prove scritte e un colloquio orale. A presenziare ci sarò una commissione formata da docenti interni ed esterni. I risultati delle prove Invalsi sono il requisito di ammissione per l’esame di Maturità, ma non c’è connessione fra i risultati e gli esiti dell’Esame di Stato.

Ad affrontare la maturità saranno in 470.000 studenti da tutti gli istituti di scuola superiore.

Vanno segnate a calendario le seguenti date:

mercoledì 21 giugno 2023, alle ore 8:30, per la prima prova scritta di italiano;

giovedì 22 giugno 2023, alle ore 8:30, per la seconda prova scritta.

L’inizio delle prove orali è fissato al lunedì successivo. La data della prima prova scritta suppletiva, indirizzata a coloro che non possono svolgerla nella sessione ordinaria, è fissata per il 5 luglio 2023 alle ore 8:30.

La prima prova

La prima prova è quella di Italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio e potrà essere svolta in un totale di 6 ore. I maturandi potranno scegliere fra le sette tracce quella da trattare. Le tracce affrontano diversi ambiti: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico o sociale. La prova ha lo scopo di accettarsi di possedere “la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti”.

Nel dettaglio le tipologie della prima prova sono:

2 tracce per la tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario

3 tracce per la tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo

2 tracce per la tipologia C: riflessioni critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

La seconda prova

La seconda prova interessa una o più discipline in base all’indirizzo scelto.

Tra le materie della seconda prova troviamo:

Liceo Classico: latino;

Liceo Scientifico (anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione ad indirizzo sportivo): matematica;

Liceo Linguistico: lingua e cultura straniera 1;

Liceo delle Scienze Umane: scienze umane;

Liceo Artistico: discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi;

Liceo Musicale: teoria, analisi e composizione;

Liceo Coreutico: tecniche della danza.

Per tutti gli altri istituti, rimandiamo al motore di ricerca del Ministero dove è possibile ricercare la materia della seconda prova.

La votazione finale della Maturità 2023

Superato il colloquio finale, la commissione stipulerà la votazione finale in cui la votazione massima sarà di 100 mentre il minimo sarà di 60.

Nel dettaglio:

Ogni prova d’esame avrà una valutazione massima di 20 punti.

I crediti scolastici accumulati nel corso degli anni avranno un certo valore, rappresentando un massimo di 40 punti finali.

I Commissari d’esame potranno inoltre decidere di assegnare fino a 5 punti bonus nel caso in cui lo studente venga ammesso all’esame con almeno 30 crediti, abbia totalizzato almeno 50 punti alle prove e venga ritenuto meritevole dalla Commissione.

La maturità è un’esperienza importante per ogni studente, segna il passaggio tra la vita adolescenziale e quella da adulti. Il nostro augurio è quello di affrontare l’esame con serenità e preparazione, senza dimenticare che superato questo ci sarà l’Università.