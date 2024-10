Career Week all’Università di Siena, 74 aziende presenti

L’Università di Siena si prepara ad ospitare la Career Week, un’occasione imperdibile per studenti universitari, laureati ed aziende. L’evento durerà da oggi, lunedì 14, fino a giovedì 17 ottobre, in questo periodo il Palazzo del Rettorato ed il Campus Lab del Pionta di Arezzo si trasformeranno in un punti di incontro per giovani talenti e recruiters di 74 aziende diverse per partecipare a seminari e workshop.

L’evento verrà inaugurato oggi 14 ottobre con una giornata dedicata al tema della sostenibilità, segno che l’Ateneo senese è predisposto verso la formazione di figure professionali che siano in grado di affrontare le sfide della transizione ecologica del giorno d’oggi.

Il programma della Career Week

Durante i quattro giorni di Career Week i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte ad un programma pieno di attività. I giovani potranno sostenere dei colloqui conoscitivi con i recruiters delle aziende partecipanti, che provengono da diversi settori, creando una serie di contatti utili per il proprio futuro lavorativo. Seminari e workshops saranno organizzati su temi in ambito sostenibilità, mettendo in risalto le soft skills e la ricerca attiva dei partecipanti.

Durante la mattina di lunedì 14 ottobre, avrà luogo un incontro tra aziende ed enti che sono impegnati attivamente nel settore della sostenibilità, presentando la collaborazione tra l’Università di Siena e l’Acquedotto del Fiora. Nel pomeriggio invece si potrà prendere parte all’evento Giovani tra presente e futuro: l’Università di Siena per la sostenibilità che vedrà la partecipazione dei docenti dell’ateneo senese.

Martedì 15 ottobre inizierà con il Career Day ad Arezzo, presso il Campus Lab del Pionta, dove i partecipanti avranno modo di fare colloqui conoscitivi e parlare di opportunità di stage o di lavoro. Durante il pomeriggio l’evento Adotta una skill – come affronti il cambiamento? verrà organizzato da USiena Alumni.

Nelle giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, presso il palazzo del Rettorato, si potrà proseguire con i colloqui dedicati a lavori e stage, tra giovani talenti e gli esponenti delle aziende presenti.

Prenota il tuo colloquio al Career Week

Per partecipare ai colloqui con le aziende durante la Career Week sarà necessario candidarsi sulla piattaforma JobTeaser. Tuttavia, tutti gli studenti avranno sempre la possibilità di presentarsi ai recruiter delle aziende per avere chiarimenti o reperire informazioni. L’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per chiunque, dopo il percorso universitario, voglia entrare in contatto con il mondo del lavoro, iniziando a conoscere le aziende ed enti del territorio, presentandosi con il proprio profilo personale.

Un ponte tra università, lavoro e sostenibilità

La Career Week testimonia l’attività e l’impegno dell’Università di Siena nel creare un ponte continuo tra il mondo universitario, quello del lavoro e quello della sostenibilità. Con l’obiettivo di creare professionisti capaci di inserirsi con successo nel mercato del lavoro, l’Università di Siena e l’evento Career Week giocano un ruolo importante per il nostro paese, aiutandoci a prendere parte attiva nella transizione ecologica.

Se sei uno studente o un laureato non perdere l’occasione di partecipare alla Career Week, iscriviti subito!