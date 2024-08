Master in Comunicazione Musicale alla Cattolica di Milano

Il 10 settembre, alle ore 17.30, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ospita un evento imperdibile per chiunque desideri lavorare nel mondo della musica. In programma l’evento “L’evoluzione delle professioni della comunicazione musicale”, che introduce il Master in Comunicazione Musicale, promosso dall’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica.

L’evento sarà ad ingresso libero, dove chiunque sia interessato potrà conoscere le dinamiche dell’industria musicale e tutto il lavoro che c’è dietro la produzione musicale ed il lavoro degli artisti. Saranno infatti presenti professionisti del settore che hanno frequentato il Master in Comunicazione Musicale in passato e che ad ora lavorano con successo nel mondo musicale. Gli artisti condivideranno le loro esperienze e parleranno dei loro percorsi nel mondo della musica, offrendo una prospettiva preziosa agli aspiranti musicisti.

Il Master in Comunicazione Musicale offre un programma di formazione completo

Il Master in Comunicazione Musicale rappresenta il corso di eccellenza universitario post laurea per la formazione di professionisti nel mondo della musica, che ormai è giunto alla XXVI edizione del master. Una dimostrazione del grande successo e dell’affluenza che il corso ha registrato in questi anni.

Il master offre una formazione completa a 360 gradi, concentrandosi su tutte le sfaccettature della comunicazione e produzione musicale, insegnando agli studenti anche come muoversi dal lato marketing e promozionale. Alla fine l’obiettivo primario del corso è la formazione di professionisti che sappiano muoversi nell’industria della musica. Tutto ciò sarà possibile anche grazie al corpo docente, composto da professionisti e professori universitari.

Il Master in Comunicazione Musicale della Cattolica è considerato uno dei più ambiti corsi nel campo della music business, registrando ogni anno domande di iscrizioni di gran lunga maggiori dei posti disponibili.

Iscrizione ed altre informazioni sul corso

Se vuoi iscriverti al master dovrai fare domanda sul sito ufficiale, i candidati saranno poi selezionati in base a tre criteri: voto di laurea, attinenza del CV ed un colloquio motivazionale.

Il master prevede l’erogazione di 4 borse di studio che andranno a coprire una parte delle tasse, attribuite ai più meritevoli candidati che parteciperanno alle selezioni.

Durante il percorso sarà garantito un periodo di stage per tutti gli studenti, al fine di sviluppare le competenze pratiche che hanno appreso durante gli studi. Gli stage verranno organizzati presso delle aziende partner.

Il Master in Comunicazione Musicale ti aspetta!

Il corso presenta un elevato tasso di placement, con percentuali di inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti che oscillano tra il 66% ed il 90%, in un tempo medio di sei mesi dopo il termine delle lezioni. Un’ulteriore prova del fatto che sia un percorso formativo in grado di creare professionisti nell’industria musicale.

L’evento organizzato il 10 settembre rappresenta un’occasione unica se il tuo desiderio è quello di fare carriera in questo campo. Ti consigliamo di non perderti nessuna novità e rimanere aggiornato con date e scadenze!