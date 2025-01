Master Universitario Unipg in “Biomeccanica cranio cervico mandibolare”

In programma per l’anno 2025 presso l’Unipg c’è il Master Universitario in “Biomeccanica cranio cervico mandibolare: trattamento delle disfunzioni muscolo scheletriche”.

La cerimonia inaugurale si terrà Giovedì 16 Gennaio 2025 alle ore 09:00 presso l’Aula 8 del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di Perugia. ll Master di primo livello è il primo Master nazionale aperto a due figure professionali, ovvero Odontoiatri e Fisioterapisti. Quersto si pone l’obiettivo di definire clinica, diagnosi e terapia delle principali disfunzioni del distretto cervico mandibolare alla luce della più recente letteratura scientifica ed è diretto dal Prof. Stefano Pagano, Professore Associato dell’Università degli Studi di Perugia.

Lo scopo del percorso è quello di formare ed educare la comunità universitaria e professionale sulle nuove evidenze scientifiche nell’ambito gnatologico, protesico e fisioterapico multidisciplinare.

Master in “Biomeccanica cranio cervico mandibolare”

