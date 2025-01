Luiss, nuovi corsi di laurea globali e focus sull’IA

La rinomata università romana Luiss Guido Carli si prepara ad affrontare le sfide del futuro con un approccio innovativo verso la formazione. L’ateneo, da sempre attento alle esigenze del mercato del lavoro, ha deciso di rinnovare l’offerta formativa, puntando su tre importanti argomenti: internazionalizzazione, competenze digitali e l’inserimento di un nuovo test d’ingresso.

La Luiss è sempre più innovativa e sempre più internazionale

L’internazionalizzazione è uno dei punti di forza della Luiss e, grazie ai suoi contatti con oltre 360 partners di 73 paesi diversi, mette a disposizione molteplici corsi con doppia o addirittura tripla laurea. Oltre la metà dei corsi erogati dall’ateneo sono in lingua inglese, tra i programmi che spiccano di più troviamo: Triple Degree in Business America, China and Europe, che consente di ottenere tre titoli di studio per tre differenti nazioni, e il Double Degree in Social Sciences, erogato in collaborazione con Sciences Po.

Grazie all’elevata qualità dei corsi che mette a disposizione, la Luiss ha ricevuto svariati riconoscimenti. Nel 2024 si posiziona al 1° posto in Italia e tra i migliori 20 al mondo per gli Studi Politici ed Internazionali e nella top 50 mondiale per Marketing e Business nella classifica del QS Ranking by Subjects. Troviamo la Luiss anche nella classifica del Financial Times, che premia il corso di Laurea Magistrale in Management, posizionato al 25° posto e Corporate Finance, che occupa la 27ª posizione.

L’introduzione di un nuovo test d’ingresso

A partire dal nuovo anno accademico, la Luiss introduce un nuovo test d’ingresso, con l’obiettivo di selezionare i candidati più meritevoli e motivati. La novità riguardo le nuove modalità di ammissioni comporterà dei cambiamenti per i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico in Giurisprudenza. Infatti, per la prima volta, i candidati che studieranno in Italia saranno messi allo stesso livello dei candidati provenienti da UE o da Paesi dell’Area Schengen. La prima sessione per svolgere il test d’ingresso è già aperta e chiuderà le iscrizioni il 3 febbraio.

L’Intelligenza Artificiale al centro della formazione della Luiss

La Luiss, cosciente dell’importanza che raggiungerà il ruolo dell’Intelligenza Artificiale, sta investendo moltissimo nel rinnovamento dei corsi di laurea offerti. Infatti ha deciso di integrare l’IA in tutti i corsi, mettendo a disposizione degli alunni strumenti all’avanguardia. L’obiettivo è quello di far comprendere e utilizzare questa tecnologia in modo responsabile ed efficace.

Con l’inizio del nuovo anno verrà inoltre introdotto un badge obbligatorio di AI Literacy, pensato per certificare le competenze acquisite durante il corso. Inoltre, l’ateneo ha dato vita a un nuovo centro di ricerca, l’AI4Society, un punto di riferimento internazionale per le digital skills.

Human skills e competenze digitali

Oltre ad aver implementato la formazione riguardante le digital skills, la Luiss punta a sviluppare anche le cosiddette human skills. Capacità trasversali, come il problem solving e il pensiero critico, che saranno di grande aiuto per affrontare le sfide che il lavoro ci porrà davanti.

“Competenze come il pensiero critico, il problem solving e le abilità digitali sono indispensabili per costruire carriere a prova di futuro e a vocazione sempre più internazionale”, dice Antonio Gullo, Dean Undergraduate della Luiss.

Il mondo accademico è infatti chiamato a rispondere alle nuove esigenze che il mercato del lavoro richiede. Sarà fondamentale quindi far congiungere tradizione ed innovazione, favorendo l’apprendimento attivo e la sinergia tra l’attività di ricerca e didattica.

Luiss come punto di riferimento per la formazione di leader

Un altro punto di forza della Luiss è il grande legame che l’ateneo ha con il mondo delle imprese. Nel 2024 la Luiss registra un tasso di occupazione degli alunni ad un anno dalla laurea di circa il 96%, con un tempo medio di attesa di un mese.

Questa è un’ulteriore conferma dell’efficienza e avanguardia dell’ateneo romano, che letteralmente produce leader del futuro pronti ad affrontare le sfide che il lavoro richiede. L’internazionalizzazione, l’integrazione dell’AI e lo sviluppo delle human skills sono degli elementi chiave che rendono l’offerta formativa innovativa e di altissima qualità.