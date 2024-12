LUISS inaugura l’Anno Accademico 2024-2025 all’insegna dell’AI

L’Università LUISS Guido Carli ha appena inaugurato l’Anno Accademico 2024-2025 con una cerimonia di apertura, ponendo al centro del discorso il ruolo trasformativo dell’Intelligenza Artificiale (AI). L’evento si è svolto nell’Aula Magna del Campus di Viale Pola, a Roma, con la partecipazione di molte importanti figure del mondo accademico e tecnologico.

AI al centro dello sviluppo globale

Quest’anno, la cerimonia inaugurale si è focalizzata sull’AI e su come questa tecnologia funga da motore trasformazionale globale, esplorando le opportunità e le sfide che la rivoluzione digitale implica. A tal proposito, il rettore della LUISS, Paolo Boccardelli, sottolinea l’importanza dell’integrazione dell’IA nei sistemi di higher education e valorizzare la didattica.

<<“Per governare realmente l’AI, il mondo dell’alta formazione ha la responsabilità di costruire modelli di apprendimento che adattino le macchine alle capacità e ai valori della persona, facendo leva sulle abilità riflessive e sullo sviluppo del pensiero critico”>>

LUISS all’avanguardia nella formazione sull’AI

L’ateneo romano si distingue fin da subito per il suo approccio innovativo alla formazione sull’intelligenza Artificiale. La LUISS, infatti, è stata una delle prime università in Italia ad introdurre la figura del Protettore per l’Artificial Intelligence e le Digital Skills. Questi ruoli hanno la funzione di monitorare i percorsi di studio innovativi che si coniugano alla tecnologia, sostenibilità ed interdisciplinarità.

La LUISS ha inoltre ottenuto recentemente il Certificato di AI Literacy, un riconoscimento per tutti i laureati magistrali che attestano le loro competenze digitali.

AI4Society, il nuovo centro di ricerca della LUISS

LUISS, per dimostrare il suo impegno nell’ambito dell’AI, ha annunciato la nascita del Centro di Ricerca AI4Society, che sarà il punto di riferimento internazionale per la riflessione critica e trasversale sull’Intelligenza Artificiale. Al centro di ricerca sarà possibile analizzare l’impatto delle tecnologie AI sulla società ed esplorare le sue implicazioni etiche e sociali.

Promuovere l’utilizzo dell’AI in maniera responsabile

L’Università LUISS si impegna nel promuovere un approccio responsabile ed etico per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è quello di formare gli studenti ed i professori per utilizzare questa tecnologia in modo responsabile e consapevole.

A tal proposito, quindi l’ateneo si propone di:

Integrare l’AI nella didattica per creare esperienze di apprendimento più coinvolgenti e personalizzate.

per creare esperienze di apprendimento più coinvolgenti e personalizzate. Promuovere la ricerca sull’AI e sviluppare tutte le potenzialità e le sfide che questa tecnologia propone.

e sviluppare tutte le potenzialità e le sfide che questa tecnologia propone. Diffondere la cultura dell’AI sensibilizzando la comunità accademica ed il pubblico, comunicando l’importanza che potrebbe avere l’utilizzo di questa risorsa.

sensibilizzando la comunità accademica ed il pubblico, comunicando l’importanza che potrebbe avere l’utilizzo di questa risorsa. Spronare istituzioni ed aziende a collaborare sinergicamente per promuovere lo sviluppo e l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale, in modo etico e sostenibile.

L’inaugurazione dell’Università Luiss Guido Carli, ha quindi incentrato l’attenzione sul ruolo fondamentale che l’AI sta conquistando, sia nel mondo dell’educazione che nella società. L’approccio innovativo dell’ateneo conferma la serietà dell’istituzione, che mira a formare le nuove generazioni di leader e professionisti.

Se sei uno studente della LUISS e vuoi approfondire le conoscenze sull’AI, scopri tutti i corsi di laurea e master che l’ateneo offre!