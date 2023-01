La laurea in Servizio sociale è pensata per formare gli assistenti sociali, ossia i professionisti in grado di promuovere e attuare le politiche di welfare. Tali politiche sono finalizzate al cambiamento, allo sviluppo, alla coesione, all’emancipazione e alla giustizia sociale, mediante l’affermazione dei diritti umani, della responsabilità collettiva e del rispetto delle diversità.

Data la complessità di queste politiche, che toccano anche tematiche molto articolate e delicate (migrazioni, trasformazioni socio-demografiche, crisi occupazionale, ecc.), le figure che operano nel settore necessitano di elevate competenze tecniche e culturali.

La laurea in Servizio sociale fornisce le abilità per affrontare queste sfide, garantendo gli strumenti per studiare e comprendere la società e le sue trasformazioni. Inoltre, consente di apprendere le tecniche per intercettare i bisogni dei cittadini e mettere in campo interventi volti alla tutela degli individui più fragili, alla promozione del benessere e al contrasto delle disuguaglianze sociali.

Poiché le politiche di welfare coinvolgono aspetti sociali, economici e culturali, la formazione offerta da questa laurea è altamente interdisciplinare. Si studiano, infatti, una pluralità di materie che vanno dal diritto alla psicologia, passando per la sociologia, l’antropologia culturale e l’economia. Affinché i laureati possano efficacemente operare nel contesto sociale, questo indirizzo di studi comprende anche una rilevante attività pratica.

La laurea in Servizio sociale è indicata per studenti naturalmente dotati di una forte empatia, attenzione per il prossimo, tolleranza e buone capacità comunicative.

Laurea in Servizio sociale: le tipologie di corsi

Per conseguire una laurea in Servizio sociale dopo il diploma ci si può iscrivere a uno dei percorsi della classe triennale di Servizio sociale (L-39).

In un gruppo nutrito di atenei i corsi di laurea di questa classe sono a numero programmato a livello locale. Pertanto, per potersi immatricolare è necessario superare un test d’ammissione.

Dopo aver conseguito la laurea triennale in Servizio sociale, si può proseguire il percorso accademico immatricolandosi a uno dei percorsi magistrali afferenti alla classe di Servizio sociale e politiche sociali (LM-87).

Per i corsi di laurea di secondo livello la maggior parte delle università prevede l’accesso libero.

Laurea in Servizio sociale: cosa si studia

I piani di studio dei corsi di laurea in Servizio sociale hanno un impianto fortemente interdisciplinare.

Le materie di base del percorso didattico sono quelle di ambito sociologico. Nel dettaglio, sono previsti insegnamenti di Sociologia generale, Sociologia dei processi culturali e comunicativi e Sociologia dei processi economici e del lavoro. A cui si aggiungono quelli di Sociologia dell’ambiente e del territorio, Sociologia dei fenomeni politici e Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale.

Un ruolo di primo piano è riservato anche a discipline giuridiche come Diritto privato, Diritto del lavoro, Istituzioni di diritto pubblico e Diritto amministrativo. Inoltre, si studiano Diritto internazionale, Diritto dell’Unione Europea e Diritto penale.

Tra gli insegnamenti principali ci sono pure quelli dell’area psicologica. Si approfondiscono, in particolare, materie come Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, Psicologia sociale, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia dinamica e Psicologia clinica.

Tra gli esami complementari ci sono poi quelli di ambito pedagogico, antropologico e medico come:

Discipline demoetnoantropologiche;

Pedagogia generale e sociale;

Didattica e pedagogia speciale;

Psichiatria;

Igiene generale e applicata.

Non è tralasciato neppure lo studio di discipline storiche e filosofiche quali Storia contemporanea, Filosofia morale e Filosofia politica.

Infine, nei corsi di laurea in Servizio sociale si affrontano discipline politologiche, economiche e statistiche quali:

Economia politica;

Politica economica;

Scienza delle finanze;

Economia aziendale;

Economia e gestione delle imprese;

Organizzazione aziendale;

Statistica sociale;

Storia delle dottrine politiche;

Storia delle istituzioni politiche;

Scienza politica.

Il percorso didattico prevede anche attività finalizzate all’acquisizione di adeguate competenze informatiche e di lingua inglese. La formazione pratica degli studenti è, invece, garantita mediante lo svolgimento di un periodo di stage o tirocinio.

Gli sbocchi professionali

Con la laurea in Servizio sociale la professione principale che può essere esercitata è quella di assistente sociale. Affinché ciò sia possibile, tuttavia, occorre prima conseguire l’abilitazione professionale, superando l’apposito esame di Stato. Inoltre, è necessario effettuare l’iscrizione all’albo dell’Ordine degli Assistenti sociali.

Coloro che hanno una laurea di primo livello si iscriveranno alla sezione B dell’albo stesso, con la qualifica di Assistente sociale. La laurea magistrale, invece, consente l’accesso alla sezione A e conferisce la qualifica di Assistente sociale specialista.

Altre possibilità d’impiego con la laurea in Servizio sociale sono nell’ambito di organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali, amministrazioni ed enti locali, ONG ed enti del terzo settore. In questi contesti i laureati potranno svolgere le seguenti attività:

organizzazione;

ausilio nei processi di inclusione e coesione sociale e di riconoscimento dei diritti sociali;

attività didattico-formative;

ricerca;

progettazione e gestione delle politiche sociali.

Inoltre, si potrà essere assunti con mansioni di organizzazione e gestione delle risorse umane in ambito aziendale.

Un altro possibile sbocco occupazionale per i laureati di secondo livello è l’insegnamento nelle scuole superiori. Questa carriera, tuttavia, presuppone il possesso dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche richiesti dalla normativa vigente.

