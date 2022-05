24 CFU cosa sono e a cosa servono

I 24 CFU sono esami universitari che sono richiesti come requisito di accesso per partecipare ai Concorsi Scuola per medie e superiori, che si svolgono, salvo aggiornamenti del Miur, a cadenza biennale.

Con l’approvazione del decreto attuativo D. lgs 377, emesso Venerdì 7 Aprile 2017, che riforma le modalità di reclutamento dei docenti di ogni ordine e grado, tutti i laureati potranno accedere ai concorsi inserendo nel proprio piano di studi 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) nei settori formativi antropologici, psicologici, pedagogici e nelle metodologie didattiche.

Chi ha già effettuato 3 anni nelle scuole non hanno bisogno dei 24 cfu.

I 24 CFU corrispondono alle seguenti materie:

M-PSI/04 Psicologia dell’educazione 6 CFU

M-DEA/01 Antropologia culturale 6 CFU

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 6 CFU

M-PED/03 Metodologie e tecnologie didattiche 6 CFU.



Per accedere ai Concorsi Scuola è necessario entrare in possesso oltre ai 24 cfu anche della laurea Magistrale e Triennale. o titolo equipollente.

È possibile ottenere i 24 CFU nelle Università sia statali che telematiche, l’importante è che siano erogati da una università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione. Anche gli Enti dell’AFAM hanno istituto appositi corsi per l’ottenimento dei crediti formativi. ù

Gli esami per i 24 cfu

I corsi per l’acquisizione dei 24 CFU si svolgono in modalità blended – frontale ed on-line, ai sensi del DM 635/16, e nella modalità didattica scelta agli ordinamenti didattici dei corsi di studio erogati. Possono essere acquisiti in modalità telematica un massimo di 12 crediti, mentre i restanti devono essere acquisiti in modalità frontale.

Si sottolinea che il Decreto Ministeriale 616/2017 non stabilisce alcun obbligo di frequenza per le attività in presenza.

