Il Campus di Forlì dell’Alma Mater Studiorum (Università di Bologna), si prepara ad inaugurare la nuova Laurea Magistrale in Ingegneria nautica per Yacht di Lusso, con il debutto previsto per l’anno accademico 2024/2025. Per la realizzazione di questo nuovo corso di studi si è sostenuto un investimento di circa 7 milioni di euro e, con il sostegno di un partenariato pubblico-privato, l’ateneo ha posto l’obiettivo di formare ingegneri altamente specializzati nel settore della progettazione di yacht di lusso.

Un percorso formativo completo per le eccellenze dell’ingegneria nautica

La Laurea Magistrale in Ingegneria nautica per Yacht di Lusso vuole attrarre talenti da tutto il mondo grazie al suo percorso formativo completo, di alto livello, in un settore costantemente in sviluppo. Le lezioni per ora saranno prevalentemente in italiano, ma è prevista l’introduzione delle lezioni in inglese, al fine di dare l’opportunità di partecipare anche agli studenti provenienti dall’estero.

Questo corso ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di operare in tutte le fasi di progettazione e produzione di Yacht di Lusso, sin dal concepimento del progetto, alla realizzazione. Il programma di studi previsto per il corso di laurea, spazia in molte aree che vanno dall’ingegneria al design.

Tra le materie di principale importanza troveremo:

Fluidodinamica : è la materia che studia la dinamica dei fluidi e l’interazione con le strutture navali.

: è la materia che studia la dinamica dei fluidi e l’interazione con le strutture navali. Materiali compositi polimerici : per apprendere la composizione e l’utilizzo di materiali avanzati per la costruzione di yacht leggeri e resistenti.

: per apprendere la composizione e l’utilizzo di materiali avanzati per la costruzione di yacht leggeri e resistenti. Impianti navali : lo studio per la progettazione e gestione di sistemi elettrici, idraulici e climatizzazione all’interno degli yacht.

: lo studio per la progettazione e gestione di sistemi elettrici, idraulici e climatizzazione all’interno degli yacht. Computer Aided Yacht Design : gli studenti impareranno a progettare e programmare software avanzati, al fine di effettuare simulazioni delle prestazioni degli yacht.

: gli studenti impareranno a progettare e programmare software avanzati, al fine di effettuare simulazioni delle prestazioni degli yacht. Propulsione navale : per studiare i sistemi di propulsione e le interazioni con lo scafo.

: per studiare i sistemi di propulsione e le interazioni con lo scafo. Manufacturing 4.0: è la materia in cui si studia l’applicazione delle tecnologie digitali ed automazioni in relazione ai processi di produzione degli yacht.

Durante il percorso di studi non mancherà la pratica, infatti verranno spesso organizzati laboratori, progetti e tirocini con aziende partner, al fine di fornire l’esperienza necessaria agli studenti per inserirsi senza difficoltà nel mondo lavorativo.

Un futuro brillante dopo la Laurea Magistrale in Ingegneria nautica per Yacht di Lusso

Il percorso formativo per il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria nautica per Yacht di Lusso, mira alla creazione di professionisti in grado di operare in tutte le fasi del processo di creazione degli yacht. Difatti, le possibilità lavorative sono molteplici e non si limitano solo al settore della nautica di lusso.

I laureati in questa disciplina potranno trovare sbocchi lavorativi in diversi settori, come:

Cantieri navali , lavorando come progettisti, responsabili o ingegneri di produzione.

, lavorando come progettisti, responsabili o ingegneri di produzione. Studi di progettazione , dove collaboreranno alla progettazione navale o alla personalizzazione di yacht esistenti.

, dove collaboreranno alla progettazione navale o alla personalizzazione di yacht esistenti. Aziende produttrici , che si occupano di fornire componenti e sistemi per le imbarcazioni, come motori, impianti elettrici e sistemi di navigazione.

, che si occupano di fornire componenti e sistemi per le imbarcazioni, come motori, impianti elettrici e sistemi di navigazione. Compagnie di navigazione, per occuparsi della progettazione, manutenzione e gestione di imbarcazioni.

L’importanza dei partners in questo progetto, Ferretti corona il sogno

Il sogno prende vita grazie alla collaborazione con il Gruppo Ferretti, leader mondiale della progettazione e vendita di yacht di lusso. L’azienda aveva già dimostrato in passato il suo impegno e volontà di sostenere la formazione di professionisti nel settore nautico. Per questo progetto, infatti, metterà a disposizione competenze, esperienze e la possibilità agli studenti di partecipare a stage nella propria azienda, con la possibilità di entrare a lavorare in futuro. Per gli alunni del corso questa sarà un’occasione unica e rara, da non farsi sfuggire.

Se anche il tuo sogno è quello di lavorare nel settore nautico e aderire a questa nuova proposta formativa, allora visita costantemente il sito ufficiale e non perderti nessuna novità!

Il campus non solo offrirà questa opportunità per avvicinarti al settore lavorativo che più ti piace, verranno messe in servizio anche tante strutture all’avanguardia, mense ed impianti sportivi. In questo modo i laureandi avranno modo di trovare tutto ciò di cui hanno bisogno all’interno del campus e potranno dedicarsi anche ai propri hobbies.

