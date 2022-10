La laurea in Ingegneria elettronica è un percorso di studi dedicato a formare specialisti nella progettazione e sviluppo di componenti, apparati e sistemi elettronici.

Poiché l’elettronica è alla base di tutti i dispositivi tecnologici, da quelli analogici a quelli digitali, questa laurea è una tra quelle che offrono le migliori prospettive lavorative. E, occupandosi di un settore in costante evoluzione e che diventa sempre più importante, promette di darne sempre di più in futuro.

Basti pensare ai passi da gigante che si sono compiuti nell’arco di pochi decenni nel settore della microelettronica e delle nanotecnologie. Ma anche alla continua domanda di nuovi dispositivi e sistemi elettronici per svolgere funzioni di varia natura nella vita quotidiana e non solo.

Per frequentare proficuamente un corso di laurea in Ingegneria elettronica occorrono una mentalità creativa e aperta all’innovazione e una predisposizione allo studio delle discipline tecnico-scientifiche. Inoltre, sono necessari impegno e dedizione, trattandosi di un percorso abbastanza impegnativo.

Laurea in Ingegneria elettronica: le tipologie di corsi

Per ottenere una laurea in Ingegneria elettronica i diplomati potranno iscriversi a uno dei percorsi di studi triennali della classe di Ingegneria dell’informazione (L-8).

La classe L-8 raggruppa un numero eterogeneo di indirizzi di studio, che vanno dall’ingegneria informatica a quella dell’automazione. Sono poi i vari atenei a progettare percorsi formativi che si focalizzano su specifici rami dell’ingegneria.

Dopo aver ottenuto la laurea triennale, si può proseguire il percorso accademico iscrivendosi a uno dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di Ingegneria elettronica (LM-29).

L’immatricolazione ai corsi di laurea in Ingegneria elettronica della classe LM-29 è possibile anche per coloro che provengono da uno dei percorsi triennali della classe di Ingegneria industriale (L-9).

Sia i corsi triennali che quelli magistrali sono per lo più ad accesso libero. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, gli studenti sono tenuti a sostenere un test non selettivo per verificare il livello di competenze di partenza.

Coloro che non dovessero superare tale prova riceveranno degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Ciò significa che dovranno compensare le proprie lacune entro un termine stabilito per poter proseguire gli studi.

Laurea in Ingegneria elettronica: cosa si studia

I piani di studio dei corsi di laurea in Ingegneria elettronica sono caratterizzati da un alto grado di interdisciplinarità. Abbracciano, infatti, discipline relative a vari rami dell’ingegneria.

Gli esami di base in questi percorsi di laurea sono quelli degli ambiti matematico, fisico, chimico e informatico. In particolare, tra le materie fondamentali ci sono:

Algebra;

Geometria;

Analisi matematica;

Probabilità e statistica matematica;

Analisi numerica;

Fisica sperimentale;

Fisica applicata;

Fondamenti chimici delle tecnologie;

Informatica;

Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Lo studio di tali discipline di base garantisce le competenze preliminari richieste per affrontare le materie tecnico-ingegneristiche. Nella maggior parte dei casi, questi esami sono propedeutici. Vale a dire che non è possibile sostenere quelli di altre materie senza averli prima superati.

Per quanto riguarda le discipline specialistiche del ramo elettronico, si affronta lo studio di quelle appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:

Elettronica;

Campi elettromagnetici;

Misure elettriche ed elettroniche;

Convertitori, macchine e azionamenti elettrici.

Inoltre, si dedica uno spazio anche a materie di altri ambiti dell’ingegneria quali Automatica e Telecomunicazioni.

Gli itinerari formativi comprendono pure l’acquisizione di un adeguato livello di competenze di lingua inglese, sia scritte che orali.

Le attività didattiche consistono in un’alternanza di lezioni frontali, esercitazioni e laboratori.

A completamento del percorso, gli studenti debbono obbligatoriamente effettuare anche un periodo di stage o tirocinio presso enti pubblici o privati.

Gli sbocchi professionali

Chi ha conseguito una laurea in Ingegneria elettronica potrà essere assunto presso imprese di progettazione e produzione di componenti, apparati e sistemi elettronici ed optoelettronici e industrie manifatturiere.

I laureati potranno trovare spazio anche all’interno di enti pubblici e imprese di servizi che applicano tecnologie ed infrastrutture elettroniche per il trattamento, la trasmissione e l’impiego di segnali in ambito civile, industriale e informatico.

In questi settori, in base al livello della laurea in Ingegneria elettronica conseguita e all’esperienza professionale maturata, potranno rivestire ruoli di media o alta responsabilità.

Tra le mansioni di cui potranno essere incaricati ci sono quelle relative a:

innovazione e sviluppo della produzione;

della produzione; progettazione di base e/o avanzata;

di base e/o avanzata; pianificazione, programmazione e gestione di sistemi complessi.

Oltre che come dipendenti, le stesse funzioni potranno essere ricoperte anche in qualità di consulenti. I laureati, infatti, potranno esercitare la libera professione.

Per farlo dovranno sostenere preventivamente l’esame di Stato per l’abilitazione professionale. Una volta superata la prova, dovranno iscriversi all’albo dell’Ordine degli Ingegneri settore dell’Informazione. La sezione A dell’albo è riservata ai laureati magistrali. Quelli triennali potranno accedere alla sezione B ottenendo la qualifica di Ingegnere dell’informazione junior.

Per coloro che fossero in possesso dei CFU richiesti, un’ulteriore possibilità lavorativa è rappresentata dall’insegnamento di materie tecniche nelle scuole superiori pubbliche e private.

Clicca qui per scoprire quali sono le università italiane che offrono il corso di laurea in Ingegneria elettronica