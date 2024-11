JOB&Orienta 2024 dal 27 al 30 novembre alla fiera di Verona

Da mercoledì 27 a sabato 30 novembre, Veronafiere ospiterà la 33a edizione di JOB&Orienta, il salone nazionale dedicato a orientamento, scuola e lavoro. L’evento vedrà la partecipazione di numerose famiglie, studenti, docenti e professionisti, riunendosi per parlare e trovare soluzioni alle sfide e le opportunità delle scuola di oggi e del mondo del lavoro.

Partecipare al JOB&Orienta 2024 rappresenta un’occasione unica per chi vuole assistere ai cambiamenti che la scuola sta vivendo in questi anni, integrando sempre più la tecnologia e l’innovazione nelle offerte formative per preparare al meglio gli studenti alle professioni del futuro.

I temi d’interesse al JOB&Orienta 2024

Durante l’evento, uno dei temi principali sarà l’utilizzo e lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale e di come questa tecnologia potrebbe portare innovazione al mondo dell’istruzione. JOB&Orienta prevede uno spazio dedicato interamente all’utilizzo dell’AI all’interno delle scuole, presentando progetti innovativi, esperienze di eccellenza e sottolineando l’importanza di un “nuovo umanesimo”, in cui l’uomo è protagonista.

Un altro tema importante è quello della “cultura”, considerata il ponte che connette le persone alla tecnologia, tramite la letteratura, la scienza e l’arte. Infatti, solamente con una solida base culturale i giovani potranno comprendere a pieno le funzionalità dell’AI, imparando a sfruttare al meglio le sue potenzialità in modo responsabile e creativo.

Il ricco palinsesto di eventi ed attività per studenti, docenti e famiglie

JOB&Orienta offre un ricco programma di attività tra dibattiti, convegni e laboratori interattivi ai quali studenti, famiglie e docenti potranno prendere parte confrontandosi ed approfondendo temi specifici.

Spazio al “villaggio dell’orientamento”, un’area espositiva riservata a scuole, accademie, università, enti di formazione ed altre istituzioni che metteranno a disposizione tutte le informazioni che le persone richiederanno.

Diversi ministeri prenderanno parte attivamente al programma di JOB&Orienta con iniziative dedicate a studenti e docenti. Ecco quali parteciperanno all’evento:

Ministero dell’Istruzione e del Merito , che propone circa 70 appuntamenti tra convegni, workshop ed attività di laboratorio su temi come: l’orientamento, il liceo made in Italy e l’AI nelle scuole.

, che propone circa 70 appuntamenti tra convegni, workshop ed attività di laboratorio su temi come: l’orientamento, il liceo made in Italy e l’AI nelle scuole. Ministero del Lavoro e delle Politiche , che organizzerà eventi che avranno come tema principale il tema della “sicurezza” nei luoghi di lavoro dando vita all’evento interattivo “trappole sensoriali”.

, che organizzerà eventi che avranno come tema principale il tema della “sicurezza” nei luoghi di lavoro dando vita all’evento interattivo “trappole sensoriali”. Prenderanno parte all’evento anche il Ministero della Cultura, il Ministero della Difesa, il Ministero per lo Sport e i Giovani ed il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Opportunità formative e professionali al JOB&Orienta

Il JOB&Orienta è quindi un evento che mette in risalto l’offerta formativa italiana e quella internazionale. Numerose accademie, università ed enti di formazione daranno il loro contributo presentando i loro percorsi di studio e servizi di supporto agli studenti, offrendo simulazioni di test di ammissione.

Grande attenzione è dedicata anche agli ITS, percorsi di alta specializzazione tecnologica post diploma, che offrono agli studenti ottime opportunità lavorative.

I giovani partecipanti potranno unirsi alla sfida dell’Hackathon #immaginailtuofuturo, una competizione della durata di tre giorni dove gli studenti, tramite l’aiuto dell’AI, parleranno dei loro progetti futuri in relazione al percorso di studi intrapreso.

Infine JOB&Orienta riserva uno spazio dedicato all’imprenditoria giovanile, presentando due progetti progetti innovativi:

Servizio Nuova Impresa (SNI), la piattaforma delle Camere di Commercio che supporterà gli aspiranti imprenditori nella fase di avvio di carriera.

la piattaforma delle Camere di Commercio che supporterà gli aspiranti imprenditori nella fase di avvio di carriera. Erasmus for Young Entrepreneur (EYE), progetto europeo che promuove l’autoimprenditorialità e l’internazionalizzazione, che prevede degli scambi tra giovani imprenditori ed imprenditori affermati tra i Paesi dell’UE.

Il JOB&Orienta 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per l’orientamento e l’aggiornamento del complesso scuola-lavoro. Un’occasione unica per dare vita a nuovi confronti ed approfondire le opportunità che il futuro ha in serbo per i giovani.

