L’Istituto Pantheon Design & Technology offre percorsi di Alta formazione artistica nel campo del: Design, Graphic Design, Graphic & Game Design, Digital communication in Culture Heritage e Art Direction.

L’accademia collabora con professionisti e prestigiose aziende del campo, garantendo ai propri studenti una preparazione al passo con i tempi sia per gli aspetti teorici che pratici, progettuali e orientati al lavoro.

Con la sua fondazione nel 1969 ha attivato corsi di formazione nel campo artistico, a seguito della Legge Quadro n°845 del 1978 gli attestati rilasciati sono diventati qualifiche professionali riconosciute in tutta la Comunità Europea.

Attualmente i titoli sono riconosciuti dal MUR come Diplomi Accademici di I livello.

Ha due sedi una a Roma in via Clivo di Monte del Gallo 48, a Milano via Alberto Mario 65.

I corsi dell’Istituto Pantheon

I corsi dell’Istituto sono equippolenti alla laurea triennale, tra quelli proposti troviamo 5 di I livello e uno di II livello.

– Digital Graphic Design

Digital Graphic Design è un corso che guida gli studenti nel superamento dei confini tradizionali delle Arti, attraverso lo studio dei più vasti contesti e utilizzi sociali e commerciali. Si reinterpreta l’insegnamento accademico delle arti visive estendendone in chiave digitale l’analisi degli ambiti culturali di riferimento.

– Design

Il corso in Design per il conseguimento del Diploma Accademico di I Livello ha l’obiettivo di assicurare padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche e l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

– Graphic Design

Graphic Design è strutturato con un piano di studi innovativo in quanto integra alla formazione professionale del grafico. Dalle più tradizionali quali illustrazione, impaginazione, tecniche poligrafiche di stampa, lo sviluppo della progettazione multimediale indirizzata verso i nuovi sistemi digitali.

– Graphic & Game Design

Questo corso si focalizza su come applicare le proprie conoscenze a tutti gli ambiti che oggi si avvalgono dei principi della gamification: aziende di design.

– Digital Communication In Culture Heritage

Digital Communication In Culture Heritage, vuole formare professionalità nel campo dei beni culturali, con competenze specifiche e relative alla gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, con particolare attenzione a quello contemporaneo.

– Art Direction – Diploma di II Livello

Il corso specialistico si rivolge a colore che vogliono una formazione avanzata, per specializzarsi in design della comunicazione, arte e tecnologia.