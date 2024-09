Il XXIV Congresso Mondiale dell’ ISLSSL all’auditorium di Roma

Da domani 17 settembre, fino al 20, l’Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà un evento di fama globale, il XXIV Congresso Mondiale della Società Internazionale di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (ISLSSL). Il tema dell’evento sarà il cambiamento del lavoro in un mondo in continua evoluzione e tecnologicamente avanzato. Ad organizzare l’evento ci sarà l’Universitas Mercatorum del Gruppo di Education Multiversity e la partecipazione di molti esperti professionisti e rappresentanti istituzionali di tutto il mondo.

L’obiettivo dell’evento è quello di discutere e condividere tematiche innovative ed urgenti legate al mondo del lavoro, al fine di trovare soluzioni innovative e garantire i diritti di tutti i lavoratori promuovendo la giustizia sociale in un mondo lavorativo che è in costante evoluzione.

Quali sono i temi principali del congresso

Durante il congresso verranno toccati numerosi temi legati al mondo del lavoro, come il diritto a un lavoro dignitoso, la libertà di associazione, la non discriminazione e parità di retribuzione. Topic molto delicati ed importanti, soprattutto in un epoca nella quale questi principi sono messi alla dura prova.

La giustizia sociale sarà un altro punto chiave del dibattito e sarà necessario trovare una soluzione alla equa crescita economica. Inoltre sarà necessario promuovere l’accesso all’istruzione, strettamente correlata al futuro del lavoro, che, con le sue sfide ed opportunità, è al centro di numerose discussioni.

Non mancheranno discussioni sull’automazione, sull’intelligenza artificiale e la digitalizzazione, i quali stanno cambiando drasticamente il modo in cui il lavoro funziona, generando nuove figure lavorative e rendendo obsolete altre mansioni più tradizionali.

Il Congresso Mondiale dell’ISLSSL è un opportunità di crescita personale

Il XXIV Congresso Mondiale ISLSSL è un evento che conferisce l’opportunità di condividere esperienze, fare dibattito e studiare nuove soluzioni innovative. A sottolineare l’importanza dell’evento sarà la partecipazione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, al fine di promuovere il dialogo costruttivo sul futuro del lavoro.

Questo evento è molto importante per discutere del futuro lavorativo a livello globale, riflettendo sulle sfide che si vengono a creare e le opportunità che si presenteranno. Lavorare insieme ed unire le forze darà la possibilità di creare un futuro più equo, inclusivo e sostenibile. In un mondo del lavoro che continua a cambiare, questo congresso rappresenta un importante momento di riflessione, per dare spunti e a guardare verso il futuro del lavoro. Ci saranno pareri e confronti di esperti e professionisti del settore che contribuiranno a creare un futuro migliore.