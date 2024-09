Graduatoria Nazionale di Medicina 2024, online su Universitaly

Dopo mesi di tensione da ieri, 10 settembre, la graduatoria Nazionale di Medicina è finalmente online. I candidati potranno visionare il punteggio nella propria area personale direttamente sul sito di Universitaly, scoprendo se il loro impegno, per le prove del 28 maggio e 30 luglio, sia stato ripagato.

Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il punteggio minimo per accedere alla graduatoria attualmente si aggiri sui 78.6 punti. Tuttavia, questo, risulta ancora un punteggio provvisorio, in quanto si dovrà attendere per i vari scorrimenti che, come ogni anno, non mancheranno.

Come consultare la Graduatoria Nazionale di Medicina su Universitaly

Per conoscere la propria posizione ed il proprio punteggio, i candidati dovranno accedere alla propria area personale sul sito di Universitaly. Una volta entrati, sarà possibile visionare la graduatoria nazionale di Medicina completa ed individuare il proprio voto.

Nella graduatoria, affianco ai nominativi e punteggi, troverai degli specifici status che vanno ad indicare la situazione del candidato:

Assegnato : Questa voce compare esclusivamente per chi ha un punteggio sufficiente e necessario ad essere ammesso in graduatoria e la sua prima scelta universitaria è stata confermata. A questo punto, non rimane che informarsi sul sito dell’ateneo selezionato ed immatricolarsi.

: Questa voce compare esclusivamente per chi ha un punteggio sufficiente e necessario ad essere ammesso in graduatoria e la sua prima scelta universitaria è stata confermata. A questo punto, non rimane che informarsi sul sito dell’ateneo selezionato ed immatricolarsi. Prenotato : Chiunque abbia questo status vuol dire che è stato ammesso alla graduatoria, ricevendo il punteggio necessario, ma purtroppo non è stato possibile assegnarlo all’ateneo di prima scelta. In questo caso, il candidato ha la possibilità di scegliere un ateneo alternativo (entro 4 giorni), oppure aspettare lo scorrimento della graduatoria sperando che si liberi un posto nell’ateneo desiderato. Ricorda che se non ti immatricoli nei tempi prestabiliti perderai il diritto all’iscrizione.

: Chiunque abbia questo status vuol dire che è stato ammesso alla graduatoria, ricevendo il punteggio necessario, ma purtroppo non è stato possibile assegnarlo all’ateneo di prima scelta. In questo caso, il candidato ha la possibilità di scegliere un ateneo alternativo (entro 4 giorni), oppure aspettare lo scorrimento della graduatoria sperando che si liberi un posto nell’ateneo desiderato. Ricorda che se non ti immatricoli nei tempi prestabiliti perderai il diritto all’iscrizione. In attesa : I candidati con questo status hanno un punteggio sufficiente ad essere ammessi alla graduatoria, ma purtroppo i posti di assegnazione agli atenei sono terminati. L’unica cosa da fare in questo momento è attendere lo scorrimento e sperare che si liberi un posto.

: I candidati con questo status hanno un punteggio sufficiente ad essere ammessi alla graduatoria, ma purtroppo i posti di assegnazione agli atenei sono terminati. L’unica cosa da fare in questo momento è attendere lo scorrimento e sperare che si liberi un posto. Fine posti: Chi riceve questo status, purtroppo per quest’anno ha finito. Questo status vuol dire che nonostante gli scorrimenti della graduatoria nazionale di Medicina, non c’è posto disponibile.

Scorrimenti di graduatoria, una seconda possibilità

Dal 18 settembre però sarà una data fondamentale per chiunque non rientri nello status ‘Assegnato’. Questo perché CINECA pubblicherà il primo scorrimento della graduatoria nazionale di Medicina, offrendo nuove opportunità a chiunque si trovi con gli altri status. Ricordiamoci comunque che gli scorrimenti potrebbero avvenire se qualche candidato decide di cambiare ateneo, oppure se qualcuno rinunciasse alla propria assegnazione o, raramente, il candidato non si immatricola in tempo.

La pubblicazione della Graduatoria Nazionale di Medicina è un momento cruciale per tutti

Tutti i candidati in Medicina aspettavano questo momento dal rispettivo 28 maggio o 30 luglio, probabilmente però, non tutti si aspettavano il risultato ricevuto. Ma ora è il momento di passare all’azione!

Se sei stato finalmente assegnato anche all’università da te scelta è il momento di darsi da fare e procedere con l’immatricolazione, mi raccomando non perdere il posto.

anche all’università da te scelta è il momento di darsi da fare e procedere con l’immatricolazione, mi raccomando non perdere il posto. Se invece sei tra i Prenotati , allora dovrai prendere una decisione, se aspettare che un posto si liberi oppure decidere un ateneo alternativo.

, allora dovrai prendere una decisione, se aspettare che un posto si liberi oppure decidere un ateneo alternativo. Se invece troverai In attesa o Fine posti, non ti scoraggiare, ci saranno altre opportunità che puoi sfruttare o riprovare l’anno successivo.

Entrare nella graduatoria nazionale di Medicina è una delle sfide più ardue tra quelle universitarie. La competizione è alle stelle e soprattutto ogni anno migliaia di studenti provano il test per accaparrarsi una posizione in graduatoria. Tante persone ci sono riuscite al primo tentativo, ma altrettante (e pure di più) hanno dovuto tentare più di una volta. Non demordere, con il giusto impegno potrai farcela anche tu!

Se vuoi fare un confronto con i risultati degli anni passati, allora clicca qui per visionare le statistiche della graduatoria nazionale di Medicina relative agli scorsi anni.