Giorno del Ringraziamento, cos’è e da dove deriva questa festività?

Il Giorno del Ringraziamento, in origine ThanksGiving Day, è una delle festività più popolari negli Stati Uniti. Ogni anno offre l’opportunità alle famiglie americane di poter trascorrere del tempo con i propri cari e familiari, condividendo un abbondante pasto che riflette le tradizioni secolari di questa ricorrenza.

Ma cos’è esattamente il ThanksGiving Day? In questo articolo scopriremo insieme il significato di questo giorno di festa e le usanze che lo rendono unico.

La storia del Giorno del Ringraziamento

Nel 1620 un gruppo di Padri Pellegrini, colonia inglese, sbarcarono sulle coste del Massachusetts in cerca di nuovi territori da esplorare ed in cui stabilirsi. Tuttavia, il primo inverno nel Nuovo Mondo fu tragico e molti coloni persero la vita a causa di malattie e la mancanza di cibo. Ma grazie all’aiuto delle tribù native americane, che condivisero ortaggi e carne di tacchino, i Padri Pellegrini impararono a coltivare le terre ed a sopravvivere agli inverni rigidi ed ostili.

Nell’autunno del 1621, i Padri Pellegrini riuscirono ad avere un raccolto molto generoso, di mais, zucche e altri prodotti. Per celebrare questo successo e per ringraziare Dio di questo dono, organizzarono un grande banchetto includendo anche le tribù americane che li avevano aiutati. Questo fu il primo Giorno del Ringraziamento.

Tradizioni ed usanze

Ad oggi il Giorno del Ringraziamento è diventata una festa nazionale per gli Stati Uniti e si festeggia il quarto giovedì di novembre. Questa festività arrivò poi anche in Canada, con la differenza che i canadesi lo festeggiano circa un mese prima.

Il ThanksGiving Day è caratterizzato dal suo pasto tradizionale, in cui il piatto principale è il tacchino arrosto, simbolo di questa giornata. La pietanza viene accompagnata con contorni caratteristici, come purea di patate, salse di mirtilli ed un ripieno del tacchino di pane e verdure di stagione. Per concludere, il dolce d’eccellenza di questo giorno è la pumpkin pie, la torta di zucca, un dolce tipico i cui sapori riportano al lontano 1621.

Oltre al cibo, il Giorno del Ringraziamento è un’occasione per riflettere sulle cose per cui si è grati. In molte famiglie infatti, questa è una giornata di preghiera ed un momento di raccoglimento in cui è possibile ringraziare per la salute, la famiglia e tutte le benedizioni ricevute durante l’anno.

Macy’s ThanksGiving Day Parade

Le parate sono una delle tradizioni più popolari negli Stati Uniti ed ogni anno attraggono milioni di turisti da tutto il mondo. La parata più famosa di tutti gli States è quella di New York, la Macy’s ThanksGiving Day Parade, un evento unico che si svolge ogni anno dal 1924. In occasione della festa carri allegorici, bande musicali, costumi e travestimenti vari invadono Central Park e la 6th Avenue, trasformando le strade della Grande Mela in un palcoscenico a cielo aperto.

Cosa accade nel resto del mondo il Giorno del Ringraziamento?

Sebbene il Giorno del Ringraziamento sia una festa tipicamente Americana, la sua influenza si sta espandendo in varie parti del mondo. In molti paesi è infatti usanza festeggiare per tutti i popoli migranti, che organizzano celebrazioni mantenendo vivo il significato di questa giornata. Infatti, i concetti di gratitudine e condivisione sono al centro del ThanksGiving Day, ricordando a tutti l’importanza di ciò che abbiamo e, se possibile, di condividere con il prossimo.

Molto più di una semplice festa

Capiamo quindi che il Giorno del Ringraziamento non è solo una semplice festa, ma un momento per celebrare la famiglia, le amicizie e la gratitudine ed un’opportunità per fermarsi a riflettere sul proprio percorso e sulle proprie fortune.

Che tu viva negli Stati Uniti, in Canada, in Italia o in qualsiasi altra parte del mondo, oggi è la perfetta occasione per riscoprire il valore delle cose e della vita e celebrare con i propri cari.