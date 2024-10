Giornata Mondiale della Pasta 2024, celebriamo l’icona italiana

Il 25 ottobre è una data da segnare sul calendario per tutti gli amanti della pasta, poiché si celebra la Giornata Mondiale della Pasta, un evento che omaggia uno dei piatti più amati e consumati al mondo. Simbolo della cucina italiana e patrimonio gastronomico dell’intera umanità rappresenta una pietanza versatile, nutriente e gustosa.

Un salto nella storia della pasta

Le origini sono ancora non perfettamente chiare. Alcune fonti collocano la sua nascita nel IV secolo a.C. in Cina, mentre altre fonti collocano le sue origini nel bacino Mediterraneo, dove già gli antichi Romani consumavano una pasta di acqua e farina. Tuttavia, nel corso del tempo, divenne una pietanza sempre più diffusa, diventando un alimento alla base di molte culture.

Indipendentemente dalle sue origini, in Italia, grazie all’elevata produzione di grano duro e alla creatività dei cuochi, questo piatto ha visto una vera e propria rivoluzione, dando vita a moltissime ricette ormai famose in tutto il mondo.

Un universo di forme e sapori

Già nel Medioevo la pasta iniziò ad essere un piatto diffuso, grazie alla sua lunga conservazione e facilità di trasporto. Tuttavia, è durante il Rinascimento che divenne un piatto apprezzato dalle alte classi sociali, che a loro volta iniziarono a dare vita a nuove varietà e forme a seconda delle specialità che le varie regioni offrivano. Spaghetti, fusilli, farfalle, ravioli, tortellini…ogni regione ha la sua specialità e le sue tradizioni culinarie. Ad oggi la possiamo trovare in una infinita varietà di forme e dimensioni, che si prestano a seconda degli abbinamenti. Dai sughi semplici e tradizionali, come il classico sugo, alle ricette più creative ed innovative, la pasta da sempre soddisfa ogni gusto ed esigenza, classificandosi come alimento più diffuso in tutto il mondo.

I benefici nutrizionali della pasta

La pasta è un alimento dal valore nutrizionale completo, ci fornisce i carboidrati, proteine, vitamine e minerali che il nostro corpo richiede. I carboidrati complessi sono una fonte di energia, che aiuta il nostro organismo a mantenere stabili i livelli di glucosio nel nostro sangue, prevenendo i picchi glicemici.

Rappresenta anche un’ottima fonte di fibre, che favoriscono la digestione e il nostro senso di sazietà. All’interno possiamo trovare anche vitamine B, molto importanti per il metabolismo energetico ed il funzionamento del sistema nervoso. La pasta ci fornisce anche minerali come ferro, magnesio e potassio, favorendo il trasporto dell’ossigeno e l’equilibrio idrico.

Curiosità che non sapevi

Gli italiani sono i maggiori consumatori della pasta al mondo. In media un italiano ne consuma 23 kg l’anno.

La pasta più lunga è stata prodotta in Cina nel 2017 e misurava oltre 3 km.

Il formato più consumato al mondo sono gli spaghetti

Esistono oltre 600 formati ed ognuno ha la sua storia e tradizione.

In conclusione, la Giornata Mondiale della Pasta è un’occasione per celebrare questo alimento che unisce tante culture e popoli. Che sia al dente o ben cotta, al sugo o in bianco, la pasta è un piatto

che sa come conquistare il cuore ed il palato di tutti.

E tu come festeggerai la Giornata Mondiale della Pasta?

