Il 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, una giornata per riflettere sulle sfide e le discriminazioni che le persone disabili sono costrette ad affrontare ogni giorno.

Secondo l’OMS, circa il 15% della popolazione mondiale vive con una forma di disabilità e la percentuale è in costante aumento. Nonostante i grandi passi avanti compiuti in termini tecnologici e di inclusione, le persone con disabilità continuano ad incontrare ostacoli reali e sociali, partendo dall’accesso ai servizi sanitari e sociali, alla partecipazione sportiva o la possibilità di viaggiare autonomamente.

In questa Giornata importante, invitiamo tutti a riflettere e denunciare le criticità che ancora esistono nel nostro paese per richiedere un impegno concreto da parte delle istituzioni e migliorare la vita delle persone con disabilità.

Le barriere culturali e sociali

Uno degli ostacoli principali per l’inclusione delle persone con disabilità è la presenza di barriere culturali e sociali. Molto frequentemente infatti la disabilità è vista come una mancanza che va a limitare la possibilità di partecipazione, sfociando poi nell’esclusione sociale.

È quindi fondamentale promuovere una buona educazione riguardo la cultura dell’inclusione, riconoscendo i valori reali di ogni persona, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche o mentali. L’informazione produce sensibilizzazione, uno strumento cruciale per combattere questo fenomeno e dare vita ad una società giusta ed accogliente.

Cosa possiamo fare per combattere l’esclusione sociale delle persone con disabilità?

Molte persone si impegnano attivamente e quotidianamente per promuovere l’inclusione e rivendicare i diritti delle persone con disabilità. La sensibilizzazione può essere espressa attraverso varie forme, come le manifestazioni, la stesura di testi oppure la collaborazione con associazioni ed organizzazioni.

Attraverso questi mezzi è stato, e sarà, possibile emarginare molti problemi che affliggono le persone con disabilità, come l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’accesso

La Giornata internazionale delle persone con disabilità è un’occasione per riflettere e reagire

La giornata di oggi, 3 dicembre, non è una festa, ma un momento per riflettere sulle sfide che, al giorno d’oggi, le persone con disabilità sono costrette ad affrontare. È un momento in cui bisogna alzare la voce e chiedere un aiuto concreto, un ausilio all’inclusione attraverso adozioni politiche e misure che garantiranno la pari opportunità a tutte le persone.

La disabilità è una condizione che può colpire chiunque, a qualsiasi età. L’importante è che la nostra società si impegni a creare un ambiente privo di esclusioni e pregiudizi e tutte le persone possano vivere con dignità e realizzare i propri desideri. Solo attraverso l’impegno collettivo questo sarà possibile e creare una società in cui ogni persona può sentirsi partecipe e valorizzata.